Beržo lapai darže daro stebuklus: turite jų – neišmeskite

„Beržo lapuose yra dervos, kurios kenkėjai vengia. Jo naudojimas padeda išsaugoti derlių švarų ir didelį“, – dalinasi savo įžvalgomis ekspertė.
Kaip naudoti lapus darže
Kiekvieną sezoną ji kruopščiai renka sausus lapus prie namo, juos išdžiovina ir laiko maišuose iki pavasario. Pavasarį sodinant bulves, pomidorus ir agurkus, saujelę lapų deda tiesiai į duobutes.
Tokia gamtinė medžiaga atlieka mulčiaus vaidmenį – sulaiko drėgmę, apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo ir iššalimo, taip pat lėtina piktžolių augimą.
Be to, lapai pamažu pūva, praturtindami žemę organinėmis medžiagomis ir gerindami jos struktūrą.
Didelio lapų kiekio panaudojimas
Jei lapų prisikaupia didelis kiekis, pavyzdžiui, 8–10 maišų, juos galima paskleisti sluoksniu ant lysvės ir perkasti arba palikti pūti kartu su žeme.
Tai padaro dirvą puresnę ir sumažina spragšio atsiradimo riziką. Net česnakų lysves rudenį šeimininkė uždengia beržo lapais, kas pagerina dirvos būklę ir apsaugo derlių.
Ekspertė pabrėžia: šis paprastas ir ekologiškas metodas jau seniai įrodė savo veiksmingumą kaimo ūkiuose.
Šaltinis: glavred.info
beržaslapairudens darbai
Rodyti daugiau žymių