Kavos tirpalas daro stebuklus: atgyja net beviltiškai atrodžiusios orchidėjos

Gėlių augintoja pabrėžia, kad kava yra itin naudinga augalų priežiūrai. Joje gausu azoto, kalio ir fosforo – būtinų medžiagų, kurios ypač svarbios orchidėjų sveikatai ir žiedų formavimuisi.
Kaip paruošti kavos trąšą?
Vieną valgomąjį šaukštą maltos kavos užpilkite 600 ml verdančio vandens.
Išmaišykite ir palikite tirpalą 12 valandų nusistovėti.
Po to perkoškite, kad neliktų jokių tirščių.
Gautą koncentruotą nuovirą praskieskite su 400 ml švaraus vandens.
Kaip naudoti?
– Vienam orchidėjos vazonui pakanka maždaug 8 valgomųjų šaukštų paruošto skysčio.
– Tokiu tirpalu augalus laistykite du kartus per mėnesį.
Svarbu
Prieš laistydami būtinai patikrinkite augalo šaknis: jei jos baltos ar pilkos, papildomos drėgmės nereikia. Orchidėjos nemėgsta perlaistymo – šaknys gali pradėti pūti.
Patarimas
Gėlininkė perspėja neperlenkti lazdos: kavoje yra daug rūgšties, todėl tręšti reikia saikingai. Tačiau tinkamai naudojama ši priemonė gali paskatinti naujų šaknų augimą ir padėti atsigauti toms orchidėjoms, kurios nebežydi ar yra sustojusios augti.
Kavaorchidėjostrąšos
Rodyti daugiau žymių