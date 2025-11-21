BūstasPasidaryk pats

Sėja lapkritį: gėlė, kuri išdygs net be saulės šviesos

2025 m. lapkričio 21 d. 13:24
Sinavadas (lot. Aquilegia) yra idealus kandidatas sėti tiesiai į dirvą tamsiuose sklypo plotuose lapkričio mėnesį, nes šis grakštus, daugiametis augalas pasižymi nuostabiu atsparumu pavėsiui ir gali žydėti net gilioje medžių paunksmėje arba šiaurinėje pastatų pusėje.
Daugiau nuotraukų (3)
Augalas vertinamas už tai, kad gali augti vienoje vietoje daug metų be persodinimo ir kasmet didinti žiedų puošnumą.
Kaip tinkamai pasėti?
Norint pasėti sinavads, paruoškite vietą su puria, gerai drėgmę sulaikančia dirva. Sėjos procesas yra paprastas:
Padarykite negilius, iki 1 cm gylio, griovelius.
Pasėkite sėklas.
Užberkite jas iš anksto paruošta sausa žeme.
Svarbu: Pasėjus, papildomai laistyti nereikia – žiemos drėgmės bus visiškai pakankamai sėkloms išbrinkti ir sėkmingai stratifikuotis.
Sėja lapkritį pavėsyje garantuoja, kad pavasarį šios gėlės išdygs net be tiesioginės saulės šviesos.
gėlėsėjaatsparumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.