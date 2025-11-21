Sėja lapkritį: gėlė, kuri išdygs net be saulės šviesos

Augalas vertinamas už tai, kad gali augti vienoje vietoje daug metų be persodinimo ir kasmet didinti žiedų puošnumą.
Kaip tinkamai pasėti?
Norint pasėti sinavads, paruoškite vietą su puria, gerai drėgmę sulaikančia dirva. Sėjos procesas yra paprastas:
Padarykite negilius, iki 1 cm gylio, griovelius.
Pasėkite sėklas.
Užberkite jas iš anksto paruošta sausa žeme.
Svarbu: Pasėjus, papildomai laistyti nereikia – žiemos drėgmės bus visiškai pakankamai sėkloms išbrinkti ir sėkmingai stratifikuotis.
Sėja lapkritį pavėsyje garantuoja, kad pavasarį šios gėlės išdygs net be tiesioginės saulės šviesos.
