Lengvas būdas atnaujinti vonios kambarį savo rankomis

Nauji kompanijos „Tikkurila“ dažai „Luja Ceramic Tiles“ leidžia lengvai ir nebrangiai atnaujinti virtuvės bei vonios plyteles. Šiuos plytelių dažus galima spalvinti įvairiomis spalvomis pagal „Tikkurila“ vidaus dažų spalvynus, tad turite kone neribotą pasirinkimą. Norite, kad Jūsų vonios kambaryje būtų gaivu ir šviesu kaip SPA, o gal Jus žavi jaukumo suteikiančios šiltos ir tamsios spalvos?
Štai kaip pabodęs vonios kambarys įgauna naują išvaizdą:
Prieš atnaujinant – nebemadinga ir blanku
Šis senas vonios kambarys, išklijuotas 20 a. pabaigoje madingomis blankiomis pilkšvai baltomis plytelėmis, tiesiog prašėsi atnaujinamas. Net būdamas gana didelis, jis neatrodė gražus ir erdvus, nes blankių spalvų plytelės darė jį niūroką.
Atnaujinus – gaivu ir asmeniška
Vonios kambario sienos nudažytos gaivia geltona spalva „Lemonade“ (H300) ir ramia pilka spalva „Plaster“ (X487). Šis spalvų derinys ir keletas naujų dekoro elementų suteikia kambariui jaukumo. Skaisčios sienų spalvos fone išryškėja žavios detalės, pvz.: pinti krepšeliai, gėlių vazonai ir dailiai į ritinėlius susukti rankšluosčiai.
Kaip pačiam atnaujinti vonios kambarį
Rinkdamiesi savo namų interjero stilių ir spalvas nepamirškite, kad juose Jums turi būti gera ir patogu. Nevaržykite savo vaizduotės arba pasitelkite santūrumą ir minimalizmą – kaip Jums patinka! Plyteles galite dažyti viena spalva arba galite derinti kelias spalvas. Semkitės įkvėpimo iš savo interjero stiliaus ir mėgstamų spalvų. Plytelių dažai leidžia atnaujinti savo vonios kambarį kiekvienam, kas moka laikyti rankose teptuką. Plytelių ir sienų dažymas praktiškai niekuo nesiskiria.
Kaip tai daroma, pamatysite šiame filmuke.
Jei norite didesnių pokyčių, galite ne tik nudažyti sienų plyteles, bet ir pakeisti praustuvo spintelę, sustiprinti apšvietimą arba netgi iškloti senas grindis medinėmis plytelėmis. Kadangi nereikia keisti sienų plytelių, nemažai sutaupote, tad galite įsigyti naują praustuvą arba dušo galvutę.