Norite atnaujinti namus? Dalyvaukite konkurse ir laimėkite dažų rinkinį

Tam pakanka vos kelių įrankių – pasirinkto atspalvio „Vivacolor“ dažų, teptuko ar volelio ir trupučio pastangų. Net ir maži pakeitimai dažnai atgaivina visą interjerą.
Kviečiame dalyvauti konkurse!
Kartu su „Vivacolor“ kviečiame skaitytojus pasidalinti, ką savo namuose norėtų atnaujinti labiausiai – virtuvės spinteles, vonios plyteles, o gal seną komodą, stalą ar kėdę.
Parašykite savo idėją Lrytas portalo Facebook paskyros komentaruose ir dalyvaukite konkurse!
Konkursą galite rasti šioje nuorodoje: https://www.facebook.com/lrytaslt/posts/pfbid07tPzjXcef79mLvwDimPH9tz9Re6tLhMniY1fSxhA4RghSejWfgPwnGWchn1mkEAal?locale=lt_LT
Vienas laimingasis lapkričio 28 dieną burtų keliu laimės „Vivacolor“ dažų rinkinį – puikią pradžią jūsų svajonių atnaujinimo projektui.