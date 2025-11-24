BūstasPasidaryk pats

Norite atnaujinti namus? Dalyvaukite konkurse ir laimėkite dažų rinkinį

2025 m. lapkričio 24 d. 11:10
Baldų ar paviršių atnaujinimas gali kainuoti gerokai mažiau nei naujo daikto pirkimas, o ir rezultatas nustebins unikalumu. Tokios detalės namams suteikia charakterio, o jų nerasite jokioje baldų parduotuvėje.
Tam pakanka vos kelių įrankių – pasirinkto atspalvio „Vivacolor“ dažų, teptuko ar volelio ir trupučio pastangų. Net ir maži pakeitimai dažnai atgaivina visą interjerą.
Kviečiame dalyvauti konkurse!
Kartu su „Vivacolor“ kviečiame skaitytojus pasidalinti, ką savo namuose norėtų atnaujinti labiausiai – virtuvės spinteles, vonios plyteles, o gal seną komodą, stalą ar kėdę.
Parašykite savo idėją Lrytas portalo Facebook paskyros komentaruose ir dalyvaukite konkurse!
Konkursą galite rasti šioje nuorodoje: https://www.facebook.com/lrytaslt/posts/pfbid07tPzjXcef79mLvwDimPH9tz9Re6tLhMniY1fSxhA4RghSejWfgPwnGWchn1mkEAal?locale=lt_LT
Vienas laimingasis lapkričio 28 dieną burtų keliu laimės „Vivacolor“ dažų rinkinį – puikią pradžią jūsų svajonių atnaujinimo projektui.
KonkursasVivacolorTikkurila

