Naujas gyvenimas senoms spintoms: šilto atspalvio transformacija namuose

Daugiau nei 10 metų tarnaujančių spintų durys tiesiog prašėsi atnaujinamos. Maiju kilo idėja uždengti pabodusius griovelius naujomis apdailos plokštėmis ir nudažyti spintas rusva spalva, suteikiančia patalpai šilumos.
Perkėlus senas spintas į prieškambarį ir prikėlus jas naujam gyvenimui buvo naudingai panaudota laisva šios patalpos erdvė ir atsirado papildomos vietos daiktams pasidėti.
Spintas Maiju nudažė baldų dažais „Helmi 10“, nuspalvintais iš spalvyno „Symphony“ išsirinkta spalva S483. Ši šilta rusva spalva labai panaši į populiarią spalvyno „Feel the Color“ spalvą „Conglomerate“ (S484). Nauja akį traukiantį, bet jos nerėžianti spintų išvaizda suteikia prieškambariui ryškų akcentą, o sieną dengiančios tos pačios spalvos plokštės sukuria darnią visumą.
Anksčiau savo šeimos namui Maiju rinkosi šviesesnes spalvas, tačiau šį sykį ji norėjo papildyti esamą spalvų paletę sodresne ir šiltesne spalva. Maiju pasirinkta rusva spalva turi švelnų pilkšvą atspalvį, nuostabiai derantį prie seno namo atmosferos.
Ne visada būtina pirkti ką nors naują
Būtų buvę neracionalu išmesti senas spintas, nes jos buvo visiškai gerai išsilaikiusios. Tereikėjo trupučio kruopštaus rankų darbo ir spintos atgijo naujam gyvenimui, o juk atnaujindami senus baldus tausojame planetą!
Idėjos įgyvendinimas
Spintos durų atnaujinimas prasideda nuo smulkių staliaus darbų. Tinkami įrankiai ir tikslūs matmenys užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neskubėkite – leiskite medienos klijams ir dažų sluoksniams tinkamai išdžiūti. Spintos išvaizdos pokytis Jus apstulbins – galutinis rezultatas bus malonus atpildas už Jūsų kruopštumą ir įdėtas pastangas.
1. Apdailos ir plokščių tvirtinimas
Nuimkite spintų duris. Supjaustykite apdailos plokštes norimo dydžio gabalais ir priklijuokite prie durų medienos klijais. Prislėkite kuo nors sunkiu, kol klijai džius. Jei norite, galite priveržti plokštes prie durų medvaržčiais, prisuktais iš vidinės pusės.
2. Įrėminkite
Apdailos plokštėms įrėminti skirtas lentjuostes supjaustykite reikiamo dydžio gabalais ir pritvirtinkite vinutėmis.
3. Nuvalykite
Nuvalykite paviršių valikliu „Tikkurila Maalipesu“.
4. Dažykite
Padenkite duris medienos gruntu „Helmi Pohjamaali“, nuspalvintu tokia pat spalva kaip dažai, kuriais dažysite. Gruntui išdžiūvus padenkite duris 1–2 sluoksniais baldų dažų „Helmi 10“. Vidinę durų pusę lengviausia dažyti voleliu. Išorinę pusę dažykite teptuku, kad dažai lygiai padengtų apdailos plokštę.
Tarp sienos ir spintų esančiam tarpui uždengti buvo užsakytos reikiamo dydžio gabalais supjaustytos plokštės. Pritvirtintos plokštės buvo nudažytos tokia pat spalva, kaip ir spinta. Prieškambario išvaizdos pokyčius vainikavo naujos spintų rankenėlės ir grindjuostės.