Namuose turite per daug daiktų? Lietuvoje atsirado vieta, kur juos priims ir padės kitiems

Idėja gimė bažnyčioje
Socialinis verslas Klaipėdoje „Draugas draugui“, vadovaujamas direktoriaus Vytauto Kažukausko, siekia parodyti, kad nebereikalingi daiktai gali tapti pagalbos įrankiu nepasiturintiems žmonėms. Organizacijos veiklos esmė – skatinti žmones ne išmesti, o dalintis.
„Skatiname žmones atnešti mums nebereikalingus, tačiau tvarkingus daiktus. Juos surūšiuojame, parduodame, o pelną skiriame socialiniams projektams paremti. Be to, paaukojamų daiktų gauname ir iš Švedijos, kas paįvairina asortimentą ir į mūsų parduotuves pritraukia daugiau pirkėjų“, – pasakoja V. Kažukauskas.
Anot jo, socialinio verslo užuomazgos kilo iš paprasto, bet prasmingo klausimo: kaip padėti kuo daugiau nepasiturinčių žmonių, turint ribotus išteklius. Šitaip gimė tvari pagalbos sistemą, kuri veiktų ne vien iš paramos, bet ir iš savo pačios veiklos.
„Idėja gimė bažnyčioje – tai bažnyčios verslas, o jos bendruomenė tapo ne tik idėjos šaltiniu, bet ir ramsčiu. Žmonės dalijosi kūrybingomis mintimis, padėjo ieškoti sprendimų, kai kildavo sunkumų. Be to, pradžioje mums padėjo partneriai iš Estijos, kurie taip pat valdo tokio tipo verslą“, – prisimena įkūrėjas.
Trūksta visuomenės sąmoningumo
Nors „Draugas draugui“ sparčiai auga, iššūkių netrūksta. Pasak vadovo, sunkiausia – pritraukti pakankamai kokybiškų daiktų, užmegzti glaudesnius ryšius su kitais verslais bei skatinti pirkėjus rinktis tvarumą.
„Tokių iniciatyvų sėkmę labai lemia visuomenės požiūris, tačiau tvarumo esmę supranta, deja, dar ne visi. Iš vienos pusės, tebejaučiamas įsitikinimas, kad naudotas daiktas yra blogesnis ar mažiau vertingas, nors iš tiesų jis gali būti puikios būklės ir tarnauti dar ilgai. Tačiau kita vertus, sulaukiame nemažai nekokybiškų daiktų, kas tik stiprina klaidingą įsitikinimą apie daiktų pernaudojimą. Mūsų tikslas – parodyti, kad tiek pirkti, tiek atiduoti naudotą daiktą nėra gėda, tai tiesiog sąmoningas pasirinkimas, padedantis ir aplinkai, ir žmogui“, – teigia V. Kažukauskas.
Sprendžia nepritekliaus problemą
Verslas sprendžia ne tik ekologinę, bet ir socialinę problemą – suteikia paramą tiems, kam jos trūksta. Kiekvienas parduotas ar paaukotas daiktas tampa pagalba verslo remiamiems socialiniams projektams. Pagrindiniai jų – VšĮ „Gyvenam“, besirūpinanti globos namų vaikais ir dienos centrais, bei Dauno sindromo asociacija, užsiimanti švietimu mokymo įstaigose apie negalią turinčius žmones.
„Tvarumas, atliekų kiekis, daiktų perteklius ir pagalba nepasiturintiems – tai temos, kurių neįmanoma atskirti viena nuo kitos. Mažindami išmetamų daiktų kiekį prisidedame prie švaresnės aplinkos, o parduodami kokybiškus daiktus galime padėti kitiems, kartu palaikydami ir šios iniciatyvos gyvavimą“, – teigia V. Kažukauskas.
Anot pašnekovo, dažniausiai žmonės dalijasi rūbais, avalyne, taip pat namų apyvokos daiktais, pavyzdžiui, lėkštėmis, puodeliais, virtuvės reikmenimis.
„Kartais sulaukiame ir baldų, knygų ar žaislų. Daugiausia parduodame rūbų, baldų ir namų apyvokos prekių, tačiau pirkėjai domisi ir sporto inventoriumi, o vienas paklausiausių pirkinių – knygos“, – pasakoja V. Kažukauskas.
Jo teigimu, tvarumas nėra vien aplinkosaugos klausimas – tai ir socialinės atsakomybės išraiška. Dalindamiesi daiktais, žmonės dalijasi ir gerumu.
Norėtų tapti parduotuvių tinklu
Anot V. Kažukausko, verslo komandos siekis – augti ir stiprėti taip, kad veikla pasiektų kuo daugiau žmonių visoje Lietuvoje. Tokiu būdu iniciatyva siekia ne tik plėsti veiklą, bet ir skatinti naują požiūrį į vartojimą – kad tvarumas būtų ne išimtis, o kasdienis pasirinkimas.
„Ilgalaikėje perspektyvoje norėtume sukurti platų „Draugas draugui“ parduotuvių tinklą, kuris taptų atpažįstamas kiekvienam“, – priduria jis.
