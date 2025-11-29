BūstasPasidaryk pats

Padėkite tai į dėžės dugną ir burokėliai nesuges visą žiemą: patikrinta

2025 m. lapkričio 29 d. 17:16
Jei sudarysite tinkamas sąlygas, burokėliai ilgai išsilaikys.
Ideali temperatūra burokėliams laikyti yra nuo +2 iki +5 °C.
Tai reiškia, kad ilgalaikiam saugojimui tinka rūsys arba rūsys su gera ventiliacija, taip pat šaldytuvas, jei kalbame apie nedidelį kiekį burokėlių.
Kaip laikyti rūsyje Rūsio dugną išklokite maždaug 2 cm storio smėlio sluoksniu. Tai padės palaikyti optimalią drėgmę ir apsaugos burokėlius nuo puvimo.
Kad šakniavaisiai būtų papildomai apsaugoti nuo pelėsio ir kenkėjų, pridenkite juos kadagio šakelėmis. Taip pat galite naudoti kartoną.
Laikymas šaldytuve Kiekvieną burokėlį suvyniokite į popierinį rankšluostį, kad sugertų drėgmės perteklių ir apsaugotų nuo puvimo.
Suvyniotus šakniavaisius sudėkite į plastikinį maišelį su keliomis skylutėmis orui cirkuliuoti, kad jie nesugestų.
