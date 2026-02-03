Šiems žmonėms šaltis smogė itin skaudžiai: avarinės brigados nespėja suktis

Kaip portalui VE.lt patvirtino vandentiekio tinklus prižiūrinčios bendrovės „Klaipėdos vanduo“ komunikacijos vadovė Justina Kazragytė, situacija pastaruosius kelis speigo kupinus rytus tapo itin įtempta.
Nuo sausio 31-osios iki antradienio ryto užregistruotos 7 vandentiekio avarijos įvairiose miesto vietose – Molo, Vyturio, Tilžės, Garažų, I. Simonaitytės ir Poilsio gatvėse. Dar viena avarija fiksuota Gargžduose, Vingio gatvėje.
Dėl gedimų vandens tiekimas kai kuriuose namuose buvo nutrūkęs laikinai, o kitur jo pavyko nestabdyti dėl greitai atliktų vietinių vamzdynų perdarymų. Visais atvejais tiekimas atstatytas operatyviai, nors šaltis darbų nepalengvina – žiemą vamzdžių atkasimas ir gedimų likvidavimas užtrunka ilgiau.
Speigas smogia ir skaitikliams: jų užšalo dešimtys
Per tą patį laikotarpį bendrovė sulaukė 76 pranešimų apie galimai užšalusius vandens skaitiklius, net 45 iš jų – per vieną vakarą.
„Gyventojams primename, kad vandens skaitikliai ir įvadai turi būti apsaugoti nuo šalčio, ypač esant tokioms žemoms temperatūroms“, – pabrėžia J. Kazragytė.
Kaip apsaugoti skaitiklį ir įvadus?
„Klaipėdos vanduo“ gyventojams rekomenduoja:
– patalpose, kur įrengtas skaitiklis, temperatūros nenuleisti žemiau +5 °C;
– gerai užsandarinti langus ir duris, kad nepatektų šaltas oras;
– apvynioti vamzdžius ir skaitiklius termoizoliacinėmis medžiagomis;
– reguliariai tikrinti, ar nėra ledo sankaupų, deformacijų, vandens lašėjimo ar sulėtėjusio tekėjimo.
Pastebėjus gedimo požymius raginama nedelsti ir skambinti visą parą veikiančiu telefonu +370 46 220 220.
Speigas nesitraukia, tarnybos budrumo nemažina
Sinoptikams prognozuojant dar kelias itin šaltas dienas, tikėtina, kad pranešimų apie užšalusius skaitiklius ir avarijas gali daugėti. Avarinės brigados dirba sustiprintu režimu, o gyventojams primenama – saugiausias vandentiekis yra tas, kurio patalpose šiluma nuolat prižiūrima.
Žiemašaltisdaugiabučiai
Rodyti daugiau žymių