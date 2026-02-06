10 augalų, kurie netikami jūsų sodui: atrodo puikūs, bet iš tikrųjų daro daugiau žalos nei naudos

Problema ta, kad invazinės rūšys gali ne tik išstumti kitus augalus, bet ir užimti pastatus ar net pramušti betoną, taip padarydamos žalą ne tik sodui, bet ir pačiam namui. Ekspertai įvardijo daugiamečius augalus, kurių niekada nereikėtų auginti šalia pastatų, ir rekomendavo saugesnes alternatyvas.
Japoninė lanksva
Šis augalas gali labai greitai natūralizuotis ir išstumti kitus augalus. Ji dygsta visur, o iš lanksvos iškritusios sėklos žemėje gali išlikti gyvybingos keletą metų, todėl kovoti su ja tampa itin sunku.
Kininė visterija
Nors žydėjimo metu ji yra nuostabaus grožio ir aromato, šis augalas turi savybę lipti medžiais. Galiausiai ji juos „pasmaugia“ ir sunaikina. Vietoje jos rekomenduojama sodinti amerikines visterijas.
Puerarija
Puerarija garsėja savo invaziškumu ir gali pakenkti vietinėms ekosistemoms, išstumdama natūralią augmeniją.
Bambukas
Tai dar viena invazinė rūšis, kuri plinta itin agresyviai. Bambukas išstumia kaimyninius augalus ir gali sukelti šaligatvių ar pamatų įtrūkimus. Jo augimo suvaldymas reikalauja nuolatinio dėmesio.
Trakinis klevas
Šie klevai yra invaziniai ir turi seklią, tankią šaknų sistemą, kuri konkuruoja su kaimyniniais augalais. Po jų laja dažnai susidaro sausi, pliki žemės plotai.
Verbena
Jei jūsų sodas yra arti vandens telkinio, specialistai perspėja nesodinti tam tikrų rūšių verbenų. Vandens ekosistemos tampa pažeidžiamos, nes išstumiamos vietinės rūšys, teikiančios maistą ir pastogę laukiniams gyvūnams.
Mažoji žiemė
Nors violetiniai žiedai atrodo efektingai, dideliais kiekiais žiemė gali išstumti kitus augalus gėlynuose. Ją sodinti galima tik tada, jei sklype yra pakankamai erdvės ir saulės šviesos jos kontroliavimui.
Japoninė reinutrė
Šis augalas yra itin invazyvus ir gali prasiskverbti net pro betoną bei pamatus. Atsikratyti jo beveik neįmanoma.
Vaistinė nandina
Tai dar vienas invazinis augalas. Yra daugybė kitų rūšių, kurios taip pat brandina gražias raudonas uogas, pavyzdžiui, bugienis arba dygliuotoji lanksva.
Ligustras
Ligustrai yra beveik nesunaikinami ir sudaro tankius sąžalynus, dėl kurių neįmanoma kaimynystė su kitais augalais. Specialistai pataria rinktis šeivamedį, putiną arba bugienį.
Šaltinis: unian.net
