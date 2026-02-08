Sodininkai petunijas stumia į šalį: vietoje jų renkasi ištvermingesnį ir efektingesnį putoklį

Kodėl putoklis yra patogus pasirinkimas?
Augalas atleidžia praleistus laistymus, jam nereikia dažno tręšimo ar sudėtingo genėjimo. Putoklis gerai auga saulėje ir lengvame pusšešėlyje, yra atspari sausrai bei oro sąlygų svyravimams. Be to, ji gausiai žydi nuo vasaros pradžios, sudarydama tankias baltų, rožinių ar alyvinių atspalvių kaskadas.
Ji idealiai tinka pakabinamiems krepšiams, balkonų loveliams, gėlynų priekiniam planui ir alpinariumams.
Kaip užsiauginti putoklį iš sėklų?
Auginimui nereikia specialių įgūdžių. Sėklas sėti sodinukams galima kovo mėnesį arba tiesiai į atvirą gruntą gegužės mėnesį.
Paruoškite lengvą, purią dirvą.
Išbarstykite sėklas paviršiuje, lengvai užberkite smėliu.
Iki pasirodant daigams uždenkite plėvele, reguliariai vėdindami.
Pasirodžius pirmiesiems lapeliams, sodinukus išsodinkite.
Palyginimas su petunija: ką pasirinkti?
Petunijai reikia nuolatinio dėmesio: reguliaraus tręšimo, formavimo, apsaugos nuo lietaus. Putoklis pasitenkina minimalia priežiūra, yra atspari stresui ir išlaiko tvarkingą išvaizdą be papildomo įsikišimo.
Ryškioms, sodrioms spalvų dėmėms labiau tinka petunijos. Ramioms, natūralioms kompozicijoms su garantuotu rezultatu ir minimaliomis pastangomis – putoklis.