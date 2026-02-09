Užtenka vienos žiemos procedūros – ekspertai sako, kad ji keičia viską: turėsite daugiau obuolių

Kaip padidinti obelų derlingumą – paprastas patarimas
Obelys yra nelepios, tačiau viena paprasta procedūra gali iš esmės pakeisti vaisių dydį ir skonį metų pabaigoje. Helen Keating, organizacijos „The Woodland Trust“ ekspertė, teigia, kad būtent genėjimas žiemą leidžia medžiui sukaupti pakankamai energijos tolimesniam augimui.
„Obelys gali išlikti sveikos ir vedančios vaisius 50 metų ir ilgiau, tačiau joms būtina tinkama priežiūra. Apleisti medžiai praranda jėgas ir nustoja derėti“, – sako specialistė.
H. Keating pabrėžia, kad jei nespėsite nugenėti vaismedžių iki atšilimo, jie patirs stresą ir visą energiją sutelks lapams auginti. Peraugęs medis susilpnina vaisius vedančias šakas, todėl derlius prastėja. Skyrus vos kelias minutes taisyklingam genėjimui, medis visą energiją nukreips į stambesnių obuolių formavimą.
Sausis yra geriausias laikas šiam darbui, nes medis visiškai miega, o dėl nukritusių lapų lengva pastebėti pažeistas šakas.
Kokias šakas pjauti ir kaip tai daryti?
Prieš pradedant darbus, ekspertė rekomenduoja įvertinti situaciją. Pirmiausia apžiūrėkite medį ir ieškokite lūžusių, sudžiūvusių ar susipynusių šakų. Jas būtina nupjauti ir pašalinti iš sodo.
Nupjautų šakų nereikėtų palikti ant žemės, nes sausa mediena pritraukia graužikus ir grybelinių ligų sporas. Taip pat rekomenduojama pašalinti smulkius ūglius, augančius iš pagrindinių šakų – jie tik siurbia medžio energiją.
Pašalinus negyvas šakas, reikia suteikti medžiui formą. Tai darykite neskubėdami, vis atsitraukite ir apžiūrėkite augalą iš toliau. H. Keating pataria formuoti atvirą, taurės formos lają, kad į medžio vidų patektų daugiau saulės šviesos.
Išorines šakas patrumpinkite iki norimo ilgio, kad jos netaptų per ilgos ir nelūžtų nuo svorio. Pjūvį darykite šiek tiek virš į išorę nukreiptų pumpurų. Į išorę nukreipti pumpurai auga tolyn nuo medžio centro, gauna daugiau saulės, todėl naujos šakos bus tvirtesnės.