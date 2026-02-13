Namuose atsiradęs mažas gyvis išduoda didelę bėdą: kaip jį išvaryti

Kaip aiškina lenkų portalas Fakt.pl, žvyninukai dažnai tampa pirmuoju signalu, kad patalpa nėra pakankamai vėdinama. Ilgainiui drėgmė sudaro sąlygas formuotis pelėsiui ir grybeliui, taip pat gali lemti medienos puvimą, – o tai jau labai prasti reikalai.
Kodėl jie dažniausiai pasirodo vonioje?
Cukrinis žvyninukas (lot. Lepisma saccharinum) – smulkus, sidabriškai pilkas vabzdys, kurį dažniausiai pavyksta pamatyti naktį. Jo kūną dengiantys žvyneliai ir vingrus judėjimas primena žuvelę, todėl žmonės jį neretai taip ir vadina, nors su žuvimis jis neturi nieko bendra.
Įkąsti jis nesugeba, ligų neperneša, tačiau pats jo pasirodymas namuose signalizuoja viena – patalpose susidarė jam itin palankios, bet žmogui ne visada sveikos sąlygos.
Žvyninukai mėgsta šiltas ir drėgnas vietas – vonios kambarius, virtuves ar rūsius. Jie sparčiausiai dauginasi tada, kai patalpose drėgmės lygis viršija 75 procentus.
Tokia aplinka dažniausiai būna prastai vėdinamose patalpose. Po maudynių paliekami garai, nesandarūs vamzdžiai, varvantys čiaupai ar nuolat drėgnos grindys ir sienų danga – ideali vieta žvyninukams, nes ten kaupiasi kondensatas ir oras tiesiog nespėja išdžiūti.
Ar cukriniai žvyninukai pavojingi?
Pats vabzdys nesikandžioja ir neperneša ligų, tačiau jo mitybos įpročiai gali pridaryti žalos. Kadangi žvyninukai maitinasi celiulioze, jie gali apgraužti popierių, žurnalus, knygų nugarėles, net tapetus, žodžiu, visus celiuliozės turinčius daiktus.
Kaip jų atsikratyti?
Pašalinkite drėgmę. Reguliariai vėdinkite patalpas, ypač vonios kambarį. Po maudynių neleiskite garams užsibūti.
Suraskite drėgmės šaltinį. Patikrinkite, ar nevarva kranai, ar nelaša vamzdžiai, ar nėra kitų nesandarumų.
Naudokite ventiliatorių. Prausiantis jis padeda greičiau pašalinti garus.
Dažniau valykite vonios kambarį, nepalike ten drėgnų audinių.
Taip pat išbandykite natūralias priemones – boro rūgšties miltelius, mėtų, levandų ar cinamono eterinius aliejus, kedro drožlės. Kvapai veikia kaip natūralūs repelentai ir atbaido gyvius.
Metas sunerimti?
Jei namai sausi ir gerai vėdinami, žvyninukai juose tiesiog neužsibūna. O jei jau pamatėte, tiesiog dažniau namuose pravėrkite langus, nušluostykite dušo sienas, patikrinkite, ar niekur nevarva vanduo – ir sidabrinių „bėglių“ nebeliks. Pamačius žvyninuką tikrai nėra ko išsigąsti, bet numoti ranka irgi neverta.