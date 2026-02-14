Druskos pažeistus batus dar įmanoma išgelbėti – pakaks vienos procedūros

Svarbiausia – reaguoti greitai. Šviežias druskos dėmes pašalinti gerokai lengviau nei įsisenėjusias.
Kaip išvalyti druską nuo batų?
Druska didina pėsčiųjų saugumą, tačiau avalynei ji gali būti negailestinga. Užtenka kelių pasivaikščiojimų teigiamoje temperatūroje, ir ant batų atsiranda šviesių pėdsakų. Todėl verta žinoti, kaip saugiai ir efektyviai pašalinti druskos žymes – net pasitelkus paprastas namų priemones.
Zomša ir nubukas pasižymi šiurkščia struktūra, todėl druska lengvai įsigeria į medžiagą. Kuo ilgiau apnašos lieka ant paviršiaus, tuo sunkiau jas pašalinti. Valymą reikėtų pradėti kuo anksčiau – dar prieš atsirandant ilgalaikiams spalvos pakitimams.
Patikrintas būdas – vandens ir acto tirpalas santykiu 1:1. Jį reikia atsargiai užtepti minkštu šepetėliu, geriausia – silikoniniu, skirtu zomšai. Išdžiūvusi medžiaga atgauna vientisą spalvą. Actas neutralizuoja mineralines druskas, nepažeisdamas pluošto struktūros.
Lygi oda atsparesnė nešvarumams, tačiau ją taip pat reikia valyti atsargiai. Intensyvus šveitimas gali subraižyti paviršių ir panaikinti blizgesį, todėl nerekomenduojama naudoti kietų šveitimo priemonių.
Dažniausiai pakanka paviršių nuvalyti minkšta kempinėle, sudrėkinta vandens ir acto tirpalu arba švelniu indų plovikliu. Taip pašalinamos baltos dėmės nepažeidžiant apsauginio sluoksnio. Po valymo verta naudoti odos priežiūros priemonę, kuri apsaugos nuo pakartotinio užteršimo.
Kaip valyti sintetinę avalynę?
Sintetinių batų valymo būdas priklauso nuo medžiagos. Paprastus guminius modelius galima saugiai nuplauti šiltu vandeniu – tai veiksmingai pašalina apnašas ir nekenkia paviršiui.
Tuo tarpu žygių batai su membrana reikalauja specialių valymo priemonių. Gamintojai rekomenduoja naudoti tam skirtus preparatus, nes netinkami plovikliai gali sumažinti batų kvėpavimą ir atsparumą vandeniui.