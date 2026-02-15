Trys ženklai, kad jūsų augalas vazone jau nebetelpa

Tokiu atveju augalas gali atrodyti gyvybingas, tačiau iš tikrųjų jis jau patiria stresą. Laiku neatlikus persodinimo, augimas sustoja, lapai ima geltonuoti, o augalas greičiau perdžiūsta.
Kaip suprasti, ar augalą jau būtina persodinti? Specialistai išskiria tris įsišaknijimo lygius.
Lengvas lygis
Žemės dar pakanka, šaknys tik pasiekia vazono dugną. Augalas jaučiasi gerai, tačiau po kelių mėnesių jam prireiks didesnio vazono. Kol kas pakanka stebėti.
Vidutinis lygis
Šaknys ima suktis ratu vazono dugne, vietos joms trūksta. Tai tinkamas metas persodinti, kad augimas nesustotų. Šaknys gali lįsti per drenažo skyles – tai ne visada problema, ypač jei naudojamas apatinis laistymas.
Kritinis lygis
Vazone beveik nebelikę grunto, viskas užpildyta šaknimis. Augalas jau kurį laiką kenčia – vanduo nesilaiko, maisto medžiagos nepasiekiamos, augimas sustojęs. Dažnai pasirodo geltoni lapai, augalas net pakyla vazone, nes šaknys stumia jį aukštyn.
Kaip persodinti teisingai?
Augalo gylis turi likti toks pats. Užpildykite šonus, lengvai pastuksenkite, kad neliktų oro tarpų. Palaistykite iš karto. Tai padeda gruntui susigulėti aplink šaknis. Pašalinkite pažeistus lapus – tai nėra būtina, bet padeda augalui greičiau atsigauti. Persodinti galima bet kuriuo metų laiku, net žiemą – kambaryje šaknys auga nuolat.
Koks gruntas tinkamiausias?
Svarbiausia – geras drenažas ir oro prieiga prie šaknų.
Universalus mišinys tinka ne visiems augalams.
Daugumai tinka: kokosų substratas, perlitas ir šiek tiek medžio anglies.
Monsteroms, filodendrams, vaškuolėms – daugiau stambių frakcijų (žievės, kokoso gabalų).
Paparčiams, kalatėjoms, vėzdūnėms – gruntas, geriau sulaikantis drėgmę.
Daržo žemės patalpose naudoti nerekomenduojama – ji greitai susispaudžia ir blogai praleidžia orą.
Laiku persodintas augalas lengviau atsigauna ir ilgiau išlieka sveikas.