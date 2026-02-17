Gegužę daržas jau žaliuos: ką sėti vasarį daigams, kad derliaus sulauktumėte anksčiau už kitus

Populiariausios daržovės vasario sėjai
Pomidorai
Baklažanai
Vienmetės paprikos – vasarį galima sėti tiek saldžiąsias, tiek aitriąsias paprikas. Daug kas abejoja, kada tiksliai jas sėti, o tinkamiausias metas dažniausiai yra mėnesio vidurys arba pabaiga (nuo 10 iki 28 dienos), kad augalai spėtų sustiprėti iki persodinimo.
Taip pat vasarį verta pasėti:
Valgomuosius salierus – tiek šakninius, tiek kotinius. Daržinius porus Valgomuosius svogūnus Šie augalai nemėgsta vėlyvos sėjos, nes auga palyginti lėtai. Į vasario sėjos sąrašą taip pat dažnai įtraukiami žalumynai bei žolelės: sėjamieji špinatai, sėjamosios kalendros, paprastieji krapai, sėjamosios petražolės. Jie auginami ankstyvam vartojimui arba vėlesniam perkėlimui į šiltnamį.
Gėlės ankstyvam žydėjimui Paskutinį žiemos mėnesį sėjamos gėlės, kurių kelias iki žydėjimo yra ilgas. Jei jų nepasėsite dabar, žiedų sulauksite tik antroje vasaros pusėje. Vasario sėjai tinka:
Grakščiosios petunijos
Paprastoji lobelija (mėlyna)
Prerijų gėlė
Begonijos
Našlaitės
Tikrasis gvazdikas
Cinerija
Auginant gėlių daigus namuose, jauni ūgliai apsaugomi nuo pavasarinių šalnų. Anksti pasėti dekoratyviniai augalai spės sutvirtėti ir džiugins spalvomis jau gegužės pabaigoje arba birželį.