Kritinė padėtis: daugiau nei 50 namų Vilkaviškyje – be vandens, neatmetama, kad teks laukti atšilimo

„Per praeitą savaitę, tai praktiškai ketvirtadienį, penktadienį vyko darbai, pavyko kažkur 14 vartotojų, namų ūkių atgauti, kurie jau turi vandenį, jeigu vėl neužšals. Bet kokiu atveju, vis tiek šiai dienai likę dar per 50 namų“, – Eltai teigė R. Kašinskas.
„Per šį ilgą savaitgalį praktiškai darbai negalėjo būti tęsiami, nes temperatūra pas mus (žema – ELTA), tai techninių galimybių nėra. Tačiau vandenį vežėme, teikėme alternatyvaus vandens tiekimo paslaugą, tie šalčiai mums nesutrukdė“, – komentavo jis.
Anot jo, pirmieji vandentiekio užšalimo atvejai fiksuoti dar vasario pradžioje. Dabar, „Vilkaviškio vandenys“ direktoriaus teigimu, dėl itin žemos oro temperatūros nėra galimybės tęsti darbų, todėl neatmetama, jog gali tekti laukti orų atšilimo.
„Pirmieji užšalimo požymiai prasidėjo praktiškai su vasario pirma diena, kai pas mus šalo apie 30 laipsnių. Ir prasidėjo, pirmiausiai, buvo pavieniai skambučiai, kad pora namų užšalo, ir taip palaipsniui apėmė, nes įšalas ne tai, kad pavienių namų įvadus užšaldė, bet netgi užšalo ir gatvėje einanti trasa“, – aiškino R. Kašinskas.
„Dabar praktiškai viskas, truputį laukiame, kol atšils, nes neturime techninių galimybių. (...) Neatmetu tokios galimybės (kad gali tekti laukti orų atšilimo – ELTA), kadangi techninių galimybių gali nebūti. Jeigu trasa eina 200 metrų ir nėra nei vieno šulinio, nėra kaip atšildyti. Dar plius įvadai į šonus (...) nuo gatvės iki namo – nėra priėjimo tiesiog. (…) Ką galime ir kiek galime, tiek darome, bet prieš gamtą nepakovosi“, – tęsė „Vilkaviškio vandenys“ direktorius.
Jo teigimu, pranešimų dėl naujų vandentiekio atkarpų užšalimo įmonė nėra gavusi.
Praėjusį ketvirtadienį ELTA skelbė, jog Vilkaviškio rajono savivaldybėje vandens neturi apie 70 namų ūkių. Be vandens likusiems gyventojams savivaldybė suteikė galimybę nustatytomis valandomis nemokamai pasinaudoti Vilkaviškio sporto centro dušais. Be to, geriamąjį vandenį žmonėms veža savivaldybės įmonė „Vilkaviškio vandenys“.
Praėjusią savaitę savivaldybė pranešė, jog situacija palietė Vyšnių g., Pumpurų g., Slyvų g., Beržų g., Liepų g. ir kitų miesto bei rajono pavienių namų gyventojus.