Valydami televizorių daugelis pamiršta šią paprastą taisyklę – ji apsaugo ekraną

Kaip teisingai prižiūrėti ekraną
Dėl elektrostatinio krūvio televizoriai traukia dulkes. Prieš valydami prietaisą, būtinai išjunkite jį iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti. Ant tamsaus ekrano nešvarumai matosi geriau, o atvėsęs paviršius yra mažiau pažeidžiamas.
Gamintojai pabrėžia: naudoti galima tik minkštą mikropluošto šluostę.
Griežtai draudžiama naudoti:
– langų ploviklius;
– amoniaką ar spiritą;
– agresyvią buitinę chemiją.
Svarbu: jokio skysčio niekada nepurkškite tiesiai ant ekrano – tik ant šluostės.
Senų ir naujų modelių skirtumai
Kineskopiniai televizoriai – tai vieninteliai modeliai, kuriems tinka įprasti langų plovikliai.
LCD, LED ir plazminės panelės reikalauja itin švelnios priežiūros. Naudokite tik mikropluoštą ir, jei reikia, kelis lašus distiliuoto vandens. Plazminiams modeliams po išjungimo reikia leisti vėsti 15–20 minučių.
Muilo tirpalas: kai kurie prekės ženklai leidžia naudoti silpną muilo tirpalą, tačiau tik tuo atveju, jei tai nurodyta instrukcijoje.
Kaip valyti kolonėles
Kad garsas neišsikraipytų, reguliariai valykite apsaugines garsiakalbių groteles. Jei jos nusiima – išsiurbkite iš abiejų pusių. Jei ne – naudokite minkštą dulkių siurblio antgalį arba lipnų pūkų rinkiklį.
Pultelis – nešvariausias daiktas svetainėje
Prieš valydami pultelį, išimkite baterijas, iškratykite trupinius ir kruopščiai nuvalykite korpusą dezinfekuojančia servetėle.
Televizoriusgarso kolonėlėsTV pultelis
