Augalai, kuriuos verta pasodinti dar šį pavasarį: erkės nepakenčia jų aromato

Erkės – smulkūs, dažnai nepastebimi parazitai, kurie prisitvirtina prie žmonių ar augintinių odos ir minta krauju. Jos gali sukelti nemalonius įkandimus ar net pernešti ligas, todėl vis daugiau žmonių ieško natūralių apsaugos priemonių.
Laimei, tam nebūtina naudoti cheminių repelentų – dalis augalų savo stipriu aromatu sukuria aplinką, kurios erkės vengia.
Vis dėlto svarbu žinoti: kai kurie iš jų gali būti toksiški augintiniams, todėl sodinkite atsakingai.
Susiję straipsniai
1. Bazilikas
Bazilikas dažnai naudojamas virtuvėje – ypač ruošiant picas ar makaronus. Tačiau jo stiprus, aromatingas kvapas taip pat atbaido erkes.
Šis augalas gali būti auginamas tiek lauke, tiek viduje. Geriausiai jam tinka šiluma, dalinis pavėsis ir gerai drenuojama dirva. Gera žinia augintinių šeimininkams – bazilikas nėra toksiškas nei katėms, nei šunims.
2. Eukaliptas
Eukalipto kvapas malonus žmonėms, tačiau erkėms – itin atgrasus. Jo eterinis aliejus pasižymi stipriu, gaiviu aromatu, kuris veikia kaip natūralus repelentas.
Eukaliptą galima auginti lauke arba kaip kambarinį augalą. Jam reikalinga saulėta, šilta ir drėgna aplinka. Svarbu: šis augalas yra toksiškas augintiniams.
3. Levandos
Levandos vertinamos dėl savo kvapo ir dekoratyvių violetinių žiedų. Tačiau jų aromatas erkėms yra nemalonus.
Levandose esantis junginys linalolis dažnai naudojamas natūraliuose vabzdžių repelentuose. Augalą galima sodinti kieme arba naudoti eterinius aliejus.
4. Česnakai ir svogūnai
Šie virtuvėje nepakeičiami ingredientai pasižymi stipriu kvapu, kurio erkės vengia.
Galite tiesiog susmulkinti česnaką ir paskleisti probleminėse vietose arba pasigaminti purškalą iš česnako ir vandens. Tai padės atbaidyti ne tik erkes, bet ir kitus kenkėjus.
5. Rozmarinas
Rozmarinas – ne tik puikus prieskonis, bet ir veiksminga priemonė nuo erkių. Jo stiprus kvapas joms nepatinka.
Šį augalą lengva auginti tiek viduje, tiek lauke. Jam reikia daug saulės ir saikingo laistymo.
6. Pelynas
Pelynas – dekoratyvus daugiametis augalas, pasižymintis stipriu kvapu ir kartumu.
Jis dažnai sodinamas prie terasų, gėlynų ar pakabinamuose vazonuose, nes padeda atbaidyti nepageidaujamus vabzdžius.
7. Serenčiai
Ryškūs geltoni ir oranžiniai serenčių žiedai ne tik puošia kiemą, bet ir skleidžia specifinį kvapą, kuris atbaido erkes.
Šie augalai geriausiai auga saulėje, mėgsta sausą, gerai drenuojamą dirvą.
8. Citrinžolė
Citrinžolė turi stiprų citrusinį aromatą, nes joje yra citronelės aliejaus – vieno žinomiausių natūralių repelentų.
Ji padeda atbaidyti ne tik erkes, bet ir graužikus.
9. Chrizantemos
Šios spalvingos gėlės išskiria piretriną – natūralų insekticidą, kuris veiksmingai atbaido erkes ir kitus vabzdžius.
Tačiau svarbu žinoti, kad chrizantemos yra toksiškos augintiniams.