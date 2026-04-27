Gėlininkų patarimai: kaip apsaugoti tulpes ir narcizus nuo permainingų pavasario orų

„Tulpės ir daugelis pavasarinių gėlių yra atsparesnės, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Didžiausią pavojų joms kelia ne pats šaltis, o staigūs temperatūros svyravimai, ypač naktimis“, – pasakoja dvaro gėlininkai.
Svarbiausia – reaguoti iš anksto
Specialistai pabrėžia, kad didžiausią naudą duoda ne skubūs sprendimai ryte, o pasiruošimas iš vakaro. Jei prognozuojama, kad temperatūra nukris žemiau 0 °C, verta imtis paprastų, bet veiksmingų priemonių.
Pagrindiniai patarimai, ką reikėtų daryti, norint išsaugoti pražydusius pirmuosius pavasario žiedus: uždengti lengva agroplėvele, tik svarbu, kad danga nesiliestų prie pačių augalų – geriau ją lengvai pakelti virš jų, saikingai palaistyti iš vakaro – drėgna dirva ilgiau išlaiko šilumą ir galiausiai – ryte neskubėti liesti augalų – jei jie apšalę, tiesioginis prisilietimas gali dar labiau pažeisti jų audinius.
Pasak dvaro specialistų, trumpalaikis sniegas dažniausiai nėra didžiausia grėsmė – jis gali veikti kaip natūrali izoliacija. Kur kas pavojingesnės yra ilgai trunkančios šalnos be sniego dangos.
Pavasaris – kantrybės metas
Gėlininkai primena, kad pavasariniai augalai yra prisitaikę prie permainingo klimato, todėl nereikėtų skubėti panikuoti: „Gamta turi savo ritmą. Net jei dalis žiedų nukenčia, kiti dar tik pradeda skleistis – todėl bendras vaizdas išlieka gyvas, nuolat kintantis ir kiekvieną dieną vis kitoks.“
Šiuo metu Pakruojo dvaro parke jau skleidžiasi pirmieji pavasario žiedai, o artimiausiomis savaitėmis lankytojus pasitiks vis naujos spalvų bangos – nuo ankstyvųjų tulpių, narcizų žydėjimo iki vėlyvesnių.
Tulpių ir pavasario gėlių festivalis „Renesansas“ visą balandį ir gegužę kiekvieną dieną kviečia patirti nuolat besikeičiantį pavasario žydėjimą, pasinerti į milijonus pirmųjų spalvingų žiedų, o tarp jų ir į didžiuosius Renesanso bei dvariško gyvenimo atradimus. Čia kiekvienas apsilankymas tampa tarsi gyvas paveikslas, kuris kasdien kinta kartu su bundančia gamta.
