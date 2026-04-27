Gėlininkų patarimai: kaip apsaugoti tulpes ir narcizus nuo permainingų pavasario orų

2026 m. balandžio 27 d. 11:17
Artėjant permainingiems orams – naktinėms šalnoms, stipriam vėjui ar net pavasariniam sniegui – daugelis sodininkų sunerimsta: kaip apsaugoti jau pražydusius ar dar tik besiskleidžiančius žiedus? Pakruojo dvaro gėlininkai ramina – nors pavasaris kartais primena žiemą, tinkamai pasirūpinus augalais jų grožį galima išsaugoti, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Tulpės ir daugelis pavasarinių gėlių yra atsparesnės, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Didžiausią pavojų joms kelia ne pats šaltis, o staigūs temperatūros svyravimai, ypač naktimis“, – pasakoja dvaro gėlininkai.
Svarbiausia – reaguoti iš anksto
Specialistai pabrėžia, kad didžiausią naudą duoda ne skubūs sprendimai ryte, o pasiruošimas iš vakaro. Jei prognozuojama, kad temperatūra nukris žemiau 0 °C, verta imtis paprastų, bet veiksmingų priemonių.
Susiję straipsniai
Kavos tirščiai: daugelis naudoja sode, bet nežino, kur jų geriau nedėti

Kavos tirščiai: daugelis naudoja sode, bet nežino, kur jų geriau nedėti

Piktžolės dingsta kone per naktį: paprastas tirpalas, kuris sodininkams palengvina gyvenimą

Piktžolės dingsta kone per naktį: paprastas tirpalas, kuris sodininkams palengvina gyvenimą

Augalai, kuriuos verta pasodinti dar šį pavasarį: erkės nepakenčia jų aromato

Augalai, kuriuos verta pasodinti dar šį pavasarį: erkės nepakenčia jų aromato

Pagrindiniai patarimai, ką reikėtų daryti, norint išsaugoti pražydusius pirmuosius pavasario žiedus: uždengti lengva agroplėvele, tik svarbu, kad danga nesiliestų prie pačių augalų – geriau ją lengvai pakelti virš jų, saikingai palaistyti iš vakaro – drėgna dirva ilgiau išlaiko šilumą ir galiausiai – ryte neskubėti liesti augalų – jei jie apšalę, tiesioginis prisilietimas gali dar labiau pažeisti jų audinius.
Pasak dvaro specialistų, trumpalaikis sniegas dažniausiai nėra didžiausia grėsmė – jis gali veikti kaip natūrali izoliacija. Kur kas pavojingesnės yra ilgai trunkančios šalnos be sniego dangos.
Pavasaris – kantrybės metas
Gėlininkai primena, kad pavasariniai augalai yra prisitaikę prie permainingo klimato, todėl nereikėtų skubėti panikuoti: „Gamta turi savo ritmą. Net jei dalis žiedų nukenčia, kiti dar tik pradeda skleistis – todėl bendras vaizdas išlieka gyvas, nuolat kintantis ir kiekvieną dieną vis kitoks.“
Šiuo metu Pakruojo dvaro parke jau skleidžiasi pirmieji pavasario žiedai, o artimiausiomis savaitėmis lankytojus pasitiks vis naujos spalvų bangos – nuo ankstyvųjų tulpių, narcizų žydėjimo iki vėlyvesnių.
Tulpių ir pavasario gėlių festivalis „Renesansas“ visą balandį ir gegužę kiekvieną dieną kviečia patirti nuolat besikeičiantį pavasario žydėjimą, pasinerti į milijonus pirmųjų spalvingų žiedų, o tarp jų ir į didžiuosius Renesanso bei dvariško gyvenimo atradimus. Čia kiekvienas apsilankymas tampa tarsi gyvas paveikslas, kuris kasdien kinta kartu su bundančia gamta.
