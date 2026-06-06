Žydi beveik visą vasarą ir nereikalauja daug priežiūros: vienoje vietoje auga iki 10 metų

Suaugęs augalas užauga iki 90–120 cm aukščio. Tvirti stiebai gerai išlaiko formą net ir gausiai žydint, todėl flioksas išlieka dekoratyvus visą sezoną. Balti žiedai saulėje neblunka, o jų švelnus kreminis atspalvis lengvai dera tiek prie ryškiaspalvių, tiek prie santūresnių augalų.
Dar vienas šios veislės privalumas – ilgaamžiškumas. Vienoje vietoje 'Mount Fuji' gali augti 8–10 metų neprarasdamas dekoratyvumo. Kasmet kerai tankėja, o žiedynai tampa vis gausesni.
Šluoteliniai flioksai geriausiai auga saulėtoje vietoje arba lengvame pusšešėlyje. Jiems tinka derlinga, puri ir pakankamai drėgna dirva.
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Augalas puikiai tinka mišriems gėlynams, natūralistinio stiliaus želdynams ir klasikiniams daugiamečių augalų deriniams.
'Mount Fuji' vertinamas ne tik gėlynuose. Nuskinti žiedynai vazoje išlieka dekoratyvūs iki dviejų savaičių, todėl dažnai naudojami vasaros puokštėms.
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