Šimtai tūkstančių eurų išmetami į balą, nors užtektų atkreipti dėmesį į vieną simbolį

USAD skaičiavimu, jeigu vartotojai grąžintų nors 2 mln. daugiau užstato simboliu paženklintų stiklinių butelių, Lietuva sėkmingai įgyvendintų Aplinkos ministerijos iškeltą užduotį – surinktų bent 90 proc. į rinką išleidžiamų stiklo pakuočių.

Skaičiuojant paprastai, 2 mln. grąžintų butelių virstų 200 tūkst. eurų atgauto užstato. Be to, kaip pastebi USAD vadovas Gintaras Varnas, tai būtų svarus indėlis saugant ir tausojant aplinką. Juk gamtoje numesti buteliai ir šukės suyra tik per milijoną metų, kai tuo tarpu Lietuvos stiklo fabrikai šią žaliavą gali lengvai perdirbti ir paversti nauja tara. Stiklą perdirbti galima daugybę kartų ir tai nedaro įtakos jo kokybei.

„Stiklo pakuotė yra sunkesnė ir gali sudužti. Dėl šių priežasčių dalis jos negrąžinama. Tačiau ne mažiau svarbi problema – gyventojai tiesiog nepastebi ant etikečių esančio užstato simbolio. Gali būti, kad juos suklaidina nestandartinė pakuotės forma ar spalva. Grąžinti galima ne tik rudo, žalio ar bespalvio stiklo butelius, bet ir mėlynus“, – dalijasi G.Varnas, patariantis atkreipti dėmesį į ženklus ant butelių etikečių.

USAD vadovas G.Varnas daro išvadą: užtektų, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas grąžintų viena stiklo pakuote daugiau negu pernai – visa šalis žengtų didelį žingsnį į priekį saugodama gamtą ir tausodama išteklius.

Apskaičiuota, kad perdirbant stiklo butelius sunaudojama 30 proc. mažiau energijos nei jos būtų sunaudojama gaminant naujus.

Savo ruožtu PET plastiko ir metalo pakuotes gyventojai kaupia ir grąžina pavyzdingai – į surinkimo vietas nukeliauja 9 iš 10 į rinką išleistų pakuočių. Iš viso Lietuvoje pernai grąžinta per 612 mln. panaudotų užstato pakuočių, iš jų 35 mln. buvo stiklo buteliai.

USAD primena, kad užstato sistemoje aktyviai gali dalyvauti ir įvairios organizacijos. Tereikia sudaryti sutartis dėl užstato pakuočių grąžinimo, kaupti pakuotes specialiuose surinkimo maišuose ir atiduoti vežėjams, kurie surenka tiesiai iš įmonių ar įstaigų.

Šis taros surinkimo procesas darbuotojams padeda išlaikyti ir sustiprinti atliekų rūšiavimo įpročius, o vienkartinės gėrimų pakuotės greitai pasiekia USAD Skaičiavimo centrą ir vėliau atsiduria pas perdirbėjus. Sutartis gali sudaryti tiek privačios įmonės, tiek įvairios valstybinės įstaigos, siekdamos tvarumo tikslų.