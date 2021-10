Utenos aplinkosaugininkai nustatė 6 medžioklės pažeidimus: bandė slėpti ginklą ir sprukti

Vienas medžiotojas tėvui priklausantį šautuvą dar bandė slėpti žolėje ir pasprukti nuo pareigūnų.

Naktį iš spalio 2 d. į 3 d. Utenos rajone medžiotojų klubo „Miškininkas“ medžioklės plotų vienete buvo sulaikyti trys medžiojantys medžiotojai. Jie važinėjo po svetimus „Daugailių“ ir „Arbaleto“ medžioklės plotų vienetus, automobilyje veždamiesi į dėklą neįdėtą ginklą ir neturėdami medžioklei šiuose medžioklės plotuose išduotų medžioklės lapų.

Ginklo savininkui surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Jam gresia 600–1450 eurų bauda ir teisės medžioti atėmimas nuo vienuolikos mėnesių iki pusantrų metų. Protokolas surašytas ir šalia sėdėjusiam medžioklės vadovui: nors jis medžioklėje ginklo ir neturėjo, bet medžioklę organizavo pažeisdamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus.

Spalio 3 d. Ignalinos rajone medžiotojų klubo „Didžiagiris“ medžiotojui Utenos aplinkosaugininkai surašė administracinio nusižengimo protokolą už netinkamai sutvarkytas sumedžioto briedžio patino dorojimo atliekas – jos visos buvo paliktos toje vietoje, kur gyvūnas krito. Surašius protokolą, medžiotojai atliekas sutvarkė.

Spalio 8 d. tame pačiame medžioklės plotų vienete „Didžiagiris“ sulaikytas šio būrelio narys, nes su graižtviniu medžiokliniu šautuvu, priklausančiu tėvui, medžiojo neturėdamas leidimo laikyti (nešiotis) ginklus – šis leidimas jam yra panaikintas.

Kad išvengtų atsakomybės, medžiotojas ginklą paslėpė miške po žole ir bandė pasišalinti, tik jam nepavyko. Apie šio asmens medžioklę nebuvo įrašo ir jam išduotame medžioklės lape.

Piliečiui surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir paimtas ginklas. Jam gresia bauda nuo 600 iki 1700 eurų ir teisės medžioti atėmimas nuo 3 iki 5 metų.

Kadangi disponavimas šaunamuoju ginklu neturint tam išduoto leidimo turi nusikalstamos veikos požymių, visa su pažeidimu susijusi medžiaga bus perduota Utenos AVPK.

Už šaunamojo ginklo perdavimą fiziniam asmeniui, neturinčiam teisės disponuoti šaunamuoju ginklu, administracinio nusižengimo protokolas surašytas ir sulaikyto medžiotojo tėvui.

Be to, šiam asmeniui tai jau antras administracinio nusižengimo protokolas: prieš dvi savaites Utenos GGAI pareigūnai vaizdo įrašu užfiksavo, kaip jis medžiojo sėlindamas ir nedėvėdamas ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinių drabužių arba galvos apdangalo ar liemenės, kaip to reikalauja Medžioklės taisyklės.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai dėkoja gyventojams už sąmoningumą ir apie pastebėtus gamtosaugos pažeidimus prašo pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 arba tiesiogiai AAD telefonu 8 (5) 273 2995.