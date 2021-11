Per savaitę aplinkosaugininkai sulaukė 435 pranešimų: neteisėtos žvejybos atvejų nemažėja

Praėjusią savaitę, tęsiantis akcijai „Lašiša 2021“, Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai vykdė reidą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje Neries upėje tarp Spragilinių ir Skersabalių gyvenviečių. Reido metu buvo sulaikyti trys žvejai, kurie žvejojo spininginėmis meškerėmis. Kadangi asmenys žuvų nepagavo, žalos gamtai išvengta.

Už neteisėtą žvejybą asmenims surašytas administracinio nusižengimo protokolas, paimtos spininginės meškerės.

Iš viso spalio 25 – 31 d. Aplinkos apsaugos departamento Pranešimų priėmimo tarnyba apie galimus pažeidimus gavo 435 pranešimus.

Praėjusią savaitę Pranešimų priėmimo tarnybos darbuotojams apie žvejybos pažeidimus pranešta 27 kartus, medžioklę – 11 kartų. Dėl atliekų deginimo kreiptasi 27 kartus, netinkamo atliekų tvarkymo – 46, nuotekų – 7, vandens taršos – 2, vandens transporto priemonių pažeidimų – 1, neteisėtų kirtimų – 9, vandens apsaugos juostų pažeidimų – 2, oro taršos – 5, kitos taršos – 5, miškų –7, pranešimų apie sumedžiotus vilkus – 11, dėl kitų pažeidimų ir konsultacijų kreiptasi 21 kartą.

Dėl į autoįvykius pakliuvusių laukinių gyvūnų kreiptasi 219 kartų (praėjusią savaitę – 174), dėl kitų įvykių su laukiniais gyvūnais – 35 kartus (praėjusią savaitę – 46).

Iš ne darbo metu gautų 278 pranešimų 50 buvo skubūs, iš jų 137 pranešimai buvo gauti savaitgalį ir 141 darbo dienomis po darbo valandų.

Kaip teigia aplinkosaugininkai, skubūs pranešimai patenka į skubaus reagavimo pranešimų sąrašą, patvirtintą Aplinkos ministerijos įsakymu ir į juos išvykti privaloma per pusvalandį pasyvaus budėjimo metu, per 1 val. – darbo metu. Į kitus pranešimus reaguojama eilės tvarka – t. y. per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai dėkoja visiems už pagalbą ir prašo apie aplinkos apsaugos pažeidimus pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995.