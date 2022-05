NATO karių valtys narstė Nerį: siekia prisidėti prie švaresnių Lietuvos upių

Daugiau nei 40 NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės karių iš Nyderlandų leidosi į žvalgybą Neryje. Plaukdami valtimis jie fiksuos užterštas vietas, o surinktus duomenis perduos upių švarinimo iniciatyvos „River Cleanup Lietuva“ organizatoriams. Dalį identifikuotų vietų planuojama sutvarkyti kitą savaitgalį, kai visoje šalyje vyks upių ir jų pakrančių švarinimas.

Penktadienio popietę Neries krantinėje ties Žirmūnų tiltu buvo nuleistos keturios valtys, kuriomis kariai išplaukė į užterštų vietų žvalgybą. Šia iniciatyva siekiama rasti atliekomis itin užterštas teritorijas Neries upėje netoli sostinės ir organizuoti jų tvarkymą.

Tiesa, kariuomenės atstovai pastebi, kad tai ne tik puiki galimybė prisidėti prie nuostabių Lietuvos upių švarinimo, bet ir patiems kariams pasitreniruoti, kaip kuo efektyviau surinkti ir valdyti valtis.

„Jau antrus metus mūsų kariai prisideda prie upių švarinimo iniciatyvos. Šiemet organizatoriai kreipėsi į mus su papildomu prašymu – padėti identifikuoti užterštas vietas ne tik pačiame Vilniuje, bet ir už jo ribų, kur žmonės lankosi rečiau ir tokios vietos dažnai lieka nepastebėtos, iki jų sunkiau nusigauti. Kariams tai puiki galimybė treniruotis ir tuo pačiu prisidėti prie Lietuvos gamtos tausojimo“, – teigia Nyderlandų leitenantas Jurjen.

Netoli Vilniaus centro – čiužiniai ir padangos

Prieš žvalgybą Neryje kariai drauge su Nyderlandų Karalystės ambasados atstovais švarino Kaukysos upelį sostinės Markučių rajone. Visai netoli Vilniaus centro tekančio upelio pakrantės nusėtos įvairiomis atliekomis. Stačiu šlaitu kariams teko nešti ne tik krūvą padangų, bet ir didžiulį čiužinį.

„Nyderlandai – šalis, turinti ypatingą santykį su vandeniu. Tik pusė mūsų šalies teritorijos yra aukščiau jūros lygio, todėl dažnai patiriame potvynių riziką. Kova su kylančiu vandens lygiu yra svarbi mūsų istorijos dalis, todėl net ir būdami čia, Lietuvoje, mielai prisidedame prie vandens telkinių švarinimo.

Be to, vandens tarša nėra lokali. Per upes atliekos gali nukeliauti iki pat vandenynų, o tai jau ne tik Lietuvos, bet viso pasaulio problema“, – pastebi Nyderlandų Karalystės ambasados Lietuvoje atstovas Peter Zwart.

Kitą savaitgalį upes švarins visoje Lietuvoje

Gegužės 27–29 d. vyks jau ketvirtoji upių švarinimo iniciatyva „River Cleanup Lietuva“, pernai sutelkusi bent 1 500 savanorių. Šiemet dalyviai jau užregistravo daugiau nei pusšimtį užterštų teritorijų, kurias planuoja sutvarkyti paskutinį pavasario savaitgalį.

„Dažnai į mus kreipiasi gyventojai, norintys prisidėti prie upių švarinimo, bet nežinantys, kur labiausiai reikėtų jų pagalbos. Po karių žvalgybos Neryje, galėsime įvertinti situaciją ir sutelkti savanorius labiausiai užterštų vietų švarinimui.

Dalį jų tikimės sutvarkyti dar šiemet. Taip pat kviečiame ir gyventojus pranešti mums apie užterštas vietas netoli upės, kurias galėtume sutvarkyti ateityje“, – sako „River Cleanup“ Lietuvoje atstovaujančio Žaliosios politikos instituto atstovė Ieva Budraitė.