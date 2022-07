Saulės miesto mindauginių savaitėje — Klimato muziejaus paroda

Iki liepos 10 d. prie Prūdelio įsikūręs muziejus rengs nemokamas edukacijas, kuriose jau apsilankė ir Šiaulių miesto mero pavaduotojas Egidijus Elijošius bei kiti savivaldybės atstovai.

Klimato muziejus, dar gegužės mėnesį su trenksmu startavęs Vilniuje, įpusėjo savo kelionę ir šiandien sustojo Šiauliuose.

Ypatingos Mindauginių savaitės metu saulės mieste netrūksta tiek edukacinių, tiek laisvalaikio pramogų, tad prie Prūdelio įsirengęs muziejus puikiai papildo šurmulingą miestiečių savaitę.

Pasak mero pavaduotojo Egidijaus Elijošiaus Klimato muziejaus „žemynai ant ratų↨ šiauliečiams atvežė itin svarbią ir reikalingą informaciją: „Šiauliai, ir Šiaulių miesto svečiai, jauskitės patogiai, daug klausinėkit, nes čia ne tik konteineriai stovi, bet ir daug informuotų klimato temomis žmonių, kurie mielai pasidalins savo žiniomis. Širdis džiaugiasi, kad Šiauliuose turime tokią galimybę, naudokimės proga.“

Muziejaus ekspozicijose surinkta naujausia informacija Klimato krizės klausimais jau antrą mėnesį traukia lietuvius įvairiuose miestuose domėtis tvarumu.

Savo įspūdžiais aktyviai dalinasi tiek mokiniai kartu su mokytojomis, tiek šeimos, įtraukusios Klimato muziejų į savaitgalio veiklų sąrašą.

„Įdomu tai, kad čia — gana sudėtinga ir plati klimato kaitos tema — išdėstoma įdomiai ir paprastai, visai šeimai suprantama kalba. Be to, kalbos kalbomis, tačiau geriausia, interaktyvūs praktiniai pavyzdžiai — dar labiau sustiprina įspūdį. Muziejaus konteineriuose įrengtuose ekranuose pats gali paskaičiuoti, kaip tavo mitybos pasirinkimai, atostogų kryptys ir keliavimo būdai, dėvimi drabužiai ar avimi sportbačiai daro įtaką supančiai aplinkai ir kiek tau medžių per metus reikia pasodinti, kad kompensuotum netvariais sprendimais padarytą žalą aplinkai. Labai įstrigo šaunios edukatorės Dalios išsakyta paralelė, kad prie įprastos žmogaus kūno temperatūros pridėję 1,4 laipsnio – turėtume ligą (prastą savijautą, karščiavimą), tai dėl galybės žmonijos veiksmų nuolat kylanti globali planetos paviršiaus temperatūra taip pat rodo, kad Žemė serga.“, — savo tinklaraštyje „Mamkytė“ rašo Agnė, apsilankiusi muziejuje Utenoje.

Klimato kaitos ekspozicijoje Šiauliuose bus galima apsilankyti iki liepos 10 d., registracija į nemokamas ekskursijas www.klimatomuziejus.lt.

Vėliau muziejus kelionę tęs Mažeikiuose, Palangoje, Šakiuose, Marijampolėje, Birštone, Tauragėje, Jonavoje ir Kaune.

2023-aisiais muziejus tęs kelionę Latvijoje.

Keliaujančio muziejaus projektą įgyvendina asociacija „Aktyvus jaunimas“, finansuoja Europos klimato iniciatyva.

Muziejaus kelione rūpinasi logistikos partneris Hoptrans. Generalinis rėmėjas Telia, informacinis projekto rėmėjas – TV3 žiniasklaidos grupė.

Projekto idėją Lietuvoje remia IKI, Walk15 ir Mantinga.