Svarbiausiam klimato kaitos renginiui COP28 pirmininkaus Jungtinių Arabų Emyratų naftos magnatas

Praeitą savaitę JAE pranešė, kad šių metų JT aukščiausio lygio susitikimui dėl klimato kaitos (COP28) pirmininkaus valstybinės naftos milžinės „ADNOC“ vadovas Sultanas Al Jaberas, rašo „Reuters“.

Jis padės formuoti konferencijos darbotvarkę ir tarpvyriausybines derybas, kad būtų pasiektas konsensusas dėl klimato kaitos stabdymo.

Toks sprendimas dar labiau padidino klimato aktyvistų susirūpinimą – atsiranda pavojus, kad veiksmus dėl klimato krizės koordinuos iškastinio kuro pramonė.

JAE bus antroji arabų šalis, kurioje vyks klimato konferencija (2022 m. COP27 vyko Egipte).

Didins naftos gamybos apimtis

JAE yra viena iš dešimtes didžiausių pasaulyje naftos gavėjų. Šalis turi 111 mlrd. barelių naftos atsargų. Tarptautinės organizacijos, jungiančios naftą eksportuojančias šalis (The Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC), duomenimis, 2021 m. valstybinė naftos bendrovė „ADNOC“ išgaudavo 2,7 mln. barelių naftos per dieną, rašo BBC.

Ši bendrovė, kuriai ir vadovauja būsimas COP28 pirmininkas Al Jaberas, turi dar didesnių planų. Ji siekia iki 2027 m. beveik padvigubinti gavybą iki penkių milijonų barelių per dieną.

„Mūsų tiklas – sutelkti dėmesį į dar neišnaudoto JAE naftos ir dujų potencialo žvalgymą“, – rašoma „ADNOC“ interneto svetainėje.

Sulaukia kritikos

Klimato kaitos aktyvistai klausia, kaip Al Jaberas, būdamas iškastinio kuro kompanijos vadovu, gali veiksmingai atlikti COP28 pirmininko vaidmenį. Mat, konferencijoje yra vertinama, kaip šalys laikosi įsipareigojimų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

„Tai tas pats, kas paskirti cigarečių gamybos įmonės generalinį direktorių vadovauti konferencijai apie vėžio gydymą, – sakė organizacijos „350.org“, kuri agituoja už visišką iškastinio kuro naudojimo nutraukimą, pasaulinės kampanijos vadovė Zeina Khalil Hajj. – Esame labai susirūpinę, kad tai atvers vartus „žaliajam smegenų plovimui“ ir naftos bei dujų sandoriams, kuriais siekiama toliau eksploatuoti iškastinį kurą. COP28 negali virsti iškastinio kuro pramonės renginiu.“

Tarptautinės organizacijos „Amnesty International“ patarėja klimato klausimais Chiara Liguori taip pat teigė, kad šis paskyrimas siunčia klaidingą signalą.

„Jis nuvilia visus, kurie tikėjosi, kad COP28 konferencijoje bus pasiekta sparti pažanga mažinant anglies dioksido išmetimą ir užtikrinant klimato teisingumą“, – sakė ji.

Organizacija „Global Witness“ Al Jaberio paskyrimą pavadino „žiauriu smūgiu“ pasauliui atsisakant iškastinio kuro, pažymi „Reuters“.

„Kaip ir praėjusių metų aukščiausiojo lygio susitikime vis dažniau matome, kad iškastinio kuro interesai perima proceso kontrolę ir formuoja jį taip, kad jis atitiktų jų pačių poreikius“, – pridūrė organizcijos „ActionAid“ atstovė, pasaulinė klimato teisingumo vadovė Teresa Anderson.

„Naftos pramonės vadovo paskyrimas vadovauti COP28 yra akivaizdus interesų konfliktas“, – sakė aplinkos geografė, pagrindinė praėjusių metų JT Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitos apie prisitaikymą prie klimato kaitos autorė Lisa Schipper.

Turi ir kitą pusę

Vis dėlto Al Jaberas ne tik vadovauja „ADNOC“, bet ir yra JAE pramonės ir pažangiųjų technologijų ministras, taip pat yra atsinaujinančiosios energijos įmonės „Masdar“, kuri šiuo metu veikia daugiau nei 40 šalių, pirmininkas.

2006 m. įsteigta bendrovė daugiausia investavo į saulės ir vėjo energijos projektus, kurių bendra galia sieka 15 gigavatų, galinčių kasmet kompensuoti daugiau nei 19 mln. tonų išmetamo anglies dioksido.

Kaip ir „ADNOC“, „Masdar“ turi plataus užmojo planų – iki 2030 m. ji siekia padidinti savo pajėgumus iki 100 gigavatų, o per ateinančius metus – galią dar padvigubinti.

JAE, kurių ekonomika daugiausia grindžiama naftos ir dujų gavyba, yra pirmoji regiono valstybė, ratifikavusi Paryžiaus susitarimą ir įsipareigojusi iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų teršalų kiekį. Vis dėlto šalies atstovai iki galo nepaaiškino, kaip pasieks šį tikslą ir kaip jis dera su „ADNOC“ planais žvalgyti neišnaudotą šalies naftos ir dujų potencialą.

Žada suderinti abi programas

„Pasauliui reikia kuo daugiau energijos ir kuo mažiau išmetamų teršalų, – sakė Al Jaberas spalį vykusioje Abu Dabio tarptautinėje naftos parodoje ir konferencijoje. – Pasauliui reikia visų įmanomų sprendimų. Tai ir nafta, ir dujos, ir saulė, ir vėjas, ir branduolinė energija, ir vandenilis, ir švari energija, kurią dar reikia atrasti, komercializuoti bei įdiegti.“

JAE Valstybinė naujienų agentūra WAM citavo Al Jabero žodžius, kad JAE į COP28 žengia „su didele atsakomybe ir didžiausiu įmanomu ambicingumu“.

„Laikysimės pragmatiško, realistiško ir į sprendimus orientuoto požiūrio, kuris užtikrins permainingą pažangą klimato ir mažai anglies dioksido į aplinką išmetančių technologijų ekonomikos augimo srityse“, – sakė jis.

Kai kurių valstybių atstovai sveikina

„Žmonės neturėtų į jį žiūrėti tik kaip į blogą šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintoją, – BBC sakė pagrindinis Kongo Demokratinės Respublikos derybininkas dėl klimato kaitos ir buvęs Afrikos grupės klimato konferencijose vadovas Tosi Mpanu-Mpanu. – Jie taip pat turėtų matyti, ką jis daro atsinaujinančios energijos srityje. Al Jaberas supranta ir iškastinio kuro pramonę, ir dekarbonizacijos būtinybę, ir tai, kaip galime pereiti prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos.“

JAV prezidento pasiuntinys klimato klausimais Johnas Kerry tviteryje rašė, kad Al Jaberio unikalus pareigybių derinys padės suburti visas būtinas suinteresuotąsias šalis prie derybų stalo, kad būtų galima veikti greičiau ir didesniu mastu.

Indijos užsienio reikalų ministras S.Jaishankaras tviteryje pasveikino Al Jaberą sakydamas: „Jūsų visapusiška patirtis energetikos ir klimato kaitos srityje yra geras ženklas, kad COP28 bus sėkmingas“.

JT pozicija

JT atstovas spaudai Stephane'as Dujarricas pažymėjo, kad COP pirmininką renka priimančioji šalis, nedalyvaujant JT Generaliniam Sekretoriui Antonio Guterresui ar JT bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui, rašo „Reuters“.

„Mokslo duomenys yra labai aiškūs. Pralaimime kovą, kad išvengtume skaudžiausių klimato krizės padarinių“, – žurnalistams Niujorke sakė A. Dujarricas. – Generalinis sekretorius dar kartą patvirtina, kad nėra jokių būdų išvengti klimato katastrofos nenutraukus mūsų priklausomybės nuo iškastinio kuro.“

Pasaulis jau atšilo 1,1 laipsnio, palyginti su priešindustriniu laikotarpiu. Mokslininkai teigia, kad taip sparčiai šiltėjančio klimato poveikis, įskaitant ekstremalius orų reiškinius, jau dabar kelia nerimą.