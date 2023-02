Latvija skaičiuoja pirmus metus su užstato sistema – perdirbti surinko per 8550 tonų pakuočių

„Užstato sistemos startas Latvijoje sutapo su nelengvu laikotarpiu, tačiau kaimynai puikiai susidorojo su iššūkiais ir pasiekė išties gerų rezultatų. Latvija sėkmingai prisijungė prie valstybių, kurios efektyviai veikiančiomis užstato sistemomis Europos Sąjungoje palaiko žiedinę ekonomiką. Pirmų metų rezultatai nuteikia pozityviai, juolab, jog senesniais laikais Latvijoje nebuvo taros pridavimo punktų tradicijos ir įpročio kaupti butelius, koks kažkada egzistavo Lietuvoje“, – pastebi VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) vadovas Gintaras Varnas. Pernai spalį Latvijoje atliktos apklausos duomenimis, užstato sistema naudojasi net 93 proc. šalies namų ūkių.

Latvijos užstato sistemos administratorius skelbia, kad per metus nuo sistemos starto buvo surinkta ir perdirbti perduota daugiau kaip 3750 tonų PET plastiko pakuočių, 3800 tonų stiklo ir 1000 tonų aliuminio pakuočių atliekų.

USAD vadovas G.Varnas atkreipia dėmesį, kad kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Portugalija, Rumunija, Turkija, nukėlė pernai planuotą sistemos startą, tačiau vis daugiau valstybių įsipareigoja įdiegti gėrimų pakuočių užstato sistemą, panašią į Lietuvos. Apie tikslą šiemet paleisti sistemą yra paskelbusios Graikija, Vengrija, Škotija. Kaimynė Lenkija užstato sistemą numačiusi pasitelkti PET pakuotėms efektyviai surinkti nuo 2024 metų.

Permainas Europos Sąjungos valstybėse skatina direktyva dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo. Direktyva nustatytas tikslas 2029 m. perdirbimui surinkti 90 proc. plastikinių iki 3 litrų talpos gėrimų butelių (su 77 proc. tarpiniu tikslu 2025 m.). Taip pat yra reikalavimas, kad gėrimų butelių sudėtyje nuo 2025 metų turėtų būti bent 25 proc. perdirbto plastiko, o nuo 2030 metų – bent 30 proc. perdirbto plastiko.

Statistika rodo, kad užstato sistemą jau turinčios Europos šalys surenka apie 94 proc. į rinką išleistų gėrimų plastiko pakuočių. Tuo tarpu užstato sistemos neturinčios surenka vos 47 procentus. Taigi, anot G.Varno, užstato sistemos efektyvumas yra akivaizdus. Geriausi pasaulyje taros surinkimo rezultatai pasiekiami Vokietijoje, kur gyventojai kasmet grąžina net 98 proc. užstato pakuočių.

Lietuvoje PET plastiko pakuočių surinkimo rezultatai irgi visiškai atitinka direktyvos reikalavimą. Sistemą prižiūrinčio USAD duomenimis, pernai Lietuvoje buvo surinkta ir sutvarkyta apie 92 proc. į rinką išleistų PET plastiko užstato pakuočių. Iš viso 2022 metais Lietuvoje žmonės grąžino daugiau negu 672 mln. vienetų užstato pakuočių, iš kurių 345,4 mln. buvo PET plastiko buteliai.

USAD primena, kad 2016 metų vasarį Lietuvoje startavusi užstato sistema per pirmus veiklos metus surinko per 455 mln. pakuočių. Vienas Lietuvos gyventojas per minėtą laikotarpį vidutiniškai grąžino 160 pakuočių. Palyginti, 2022 metais vidutiniškai vienam Lietuvos gyventojui jau teko maždaug 240 grąžintų pakuočių, kurios tapo aukštos kokybės antrine žaliava ir buvo perdirbtos. Iš viso per septynerius užstato sistemos gyvavimo metus nuo 2016 metų vasario 1 dienos Lietuvoje surinkta daugiau kaip 4,12 mlrd. tuščių užstato pakuočių.

Vertindamas pirmųjų metų rezultatus Latvijos užstato sistemos administratorius pastebi, kad po šešis mėnesius trukusio pereinamojo laikotarpio sistema įgijo pagreitį. Per antrąjį pusmetį pirkėjai grąžino per 80 proc. į rinką išleistų gėrimų užstato pakuočių. Bendras pirmųjų veiklos metų rezultatas – per 68 proc. grąžintų užstato pakuočių, kurios buvo išleistos į rinką.

Atitinkamai, Lietuvoje nuo sistemos starto per vienerius metus buvo grąžinta apie 75 proc. į rinką išleistų pakuočių. Toks mūsų šalies startas užsienyje buvo įvertintas kaip ryški sėkmės istorija, nes Estijoje, Danijoje, Švedijoje, kurių pavyzdžiais Lietuva rėmėsi kurdama savo sistemą, pirmais metais pakuočių buvo sugrąžinta vos pusė.

Apie VšĮ „Užstato sistemos administratorius“:

Užstato sistema Lietuvoje veikia nuo 2016 m. Jos veikla šalyje rūpinasi Lietuvos gėrimų gamintojų, importuotojų bei pardavėjų įsteigta ne pelno organizacija VšĮ „Užstato sistemos administratorius“. USAD kasmet surenka 9 iš 10 į rinką išleidžiamų gėrimų skardinių bei vienkartinių stiklinių ir plastikinių butelių. Iš viso per 2022 metus surinkta ir perdirbti perduota per 672 mln. vienkartinių pakuočių.