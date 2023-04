Gamtosauginės Prezidento V. Adamkaus premijos laureate išrinkta T. Paulauskienė

Premija T. Paulauskienei skiriama už inovatyvių ir aplinkai draugiškų technologijų, skirtų naftos teršalų valymui iš vandens, kūrimą, ekologinį visuomenės švietimą bei už pasiekimus ir lyderystę ekologijos ir aplinkotyros mokslų srityje.

T. Paulauskienė yra Klaipėdos universiteto profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja bei universiteto startuolio – atžalinės įmonės „Inobiostar“, įkurtos 2020 metais, įkūrėja ir vadovė.

Sparčiai plėtojama įmonė teikia ekologinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, padeda rasti ir įgyvendinti netradicinius ir gamtai draugiškus sprendimus, vykdo sukurtų produktų komercinimą, konsultuoja. „Inobiostar“ drauge su Klaipėdos universitetu kuria inovatyvius sprendimus mėlynojo augimo srityje (angl. deep tech innovations), leidžiančius neutralizuoti naftos išsiliejimų jūroje padarinius.

Kaip pasakoja premijos laureatė T. Paulauskienė, Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. „Ji yra gan uždara, vanduo keičiasi labai lėtai – apie 3% per metus, todėl visa patiriama tarša akumuliuojama ir lieka ilgam. Be to, Baltijos jūroje yra gana intensyvi laivyba, o vienas iš pagrindinių gabenamų krovinių yra nafta ir naftos produktai. Taip pat turime nemažai naftos terminalų, kuriuose gali įvykti išsiliejimai.

Tokiame aplinkosauginiu požiūriu jautriame regione būtina naudoti tik aplinkai draugiškus sprendimus“, – teigia mokslininkė. Jos teigimu, nafta yra vienas iš labiausiai paplitusių teršalų vandenynuose. „Kasmet vandenynus užteršia apie 3 milijonai tonų naftos. Naftos išsiliejimo metu visos vietinės įmonės, įskaitant buriavimą, žvejybą, turizmą, taip pat pramonės šakos, kurios priklauso nuo gėlo jūros vandens, yra sustabdomos ir negali tęsti savo veiklos, kol vanduo nebus išvalytas. Tikime, kad išskirtinių savybių inovacijos darys teigiamą poveikį visuomenei ir reikšmingai prisidės prie vietos verslo atsigavimo“, – tikina T. Paulauskienė.

Pasak mokslininkės, Prezidento Valdo Adamkaus Premija yra labai svarbi siekiant apsaugoti bei atstatyti gamtinę aplinką bei užtikrinti išteklių tvarumą. „Jaučiuosi pakylėta ir laiminga būdama šios premijos laureate. Labai didžiuojuosi savimi ir komanda bei mūsų atliekamais darbais vardan tvarios ateities.

Pastaruosius keletą metų aktyviai dirbame prie žaliojo ir mėlynojo augimo inovacijų kūrimo ir džiaugiamės būdami taip pat įvertinti ir už Lietuvos ribų – ką tik gavome Europos horizonto „Women TechEU“ programos dotaciją. Abu šie apdovanojimai ženkliai prisidės prie kuriamų inovacijų įgyvendinimo. Tikiu, kad bendromis pastangomis mes sukursime švarią ir saugią aplinką, o Baltijos jūra po 20 metų bus sveika, jungianti regionus ir užtikrinanti žmonių gerovę“, – pasakoja T. Paulauskienė.

Iškilmingas Premijos įteikimas vyks birželio 5 d. – Tarptautinę aplinkos apsaugos dieną. Planuojama, kad premiją T. Paulauskienei įteiks Prezidentas Valdas Adamkus.

Skirtingos nominacijos

Premijos steigėjai ir komitetas džiaugiasi, kad Lietuvos visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas auga, vis plačiau žvelgiama į aplinkai naudingas veiklas. Šiemet buvo sulaukta 18 nominacijų visose keturiose kategorijose: už visuomeninį veikimą, politikos sprendimus (savivaldos lygmenyje), už pasiekimus moksle ir iniciatyvas verslo srityje. Iš viso buvo nominuoti 16 skirtingų asmenų.

Išskirtinio komiteto ir steigėjų dėmesio už pasiekimus sulaukė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ilgametė vadovė Rūta Baškytė, Tauragės miesto savivaldybė, išsikėlusi ambicingus tikslus tapti aplinkai neutraliu miestu iki 2030 metų, ir visada stiprų visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų palaikymą turintys ir aplinkosaugos labui dirbantys Alina Andronova (Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją) ir Žymantas Morkvėnas (Baltijos aplinkos forumas).

Premijos nugalėtoją išrinko komitetas, kurį sudaro skirtingoms sferoms atstovaujantys savo sričių profesionalai: prof. Birutė Galdikas (žymi Kanados lietuvė, antropologė ir ekologė, VDU Garbės daktarė), dr. Nerijus Jurkonis (VDU Botanikos sodo direktorius, VDU Aplinkotyros katedros dėstytojas), dr. Visvaldas Varžinskas (KTU Pakavimo inovacijų tyrimo centro direktorius), Donatas Puslys (žurnalistas, Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) Medijų ir demokratijos programos vadovas), Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius (Europos Komisija, Aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sritys), Arūnas Antanaitis (Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius).

Vardinė prezidento premija – įprasminti ir paskatinti aplinkosauginius sprendimus

JAV gyvenantis Gabrielius Gedvila, Valdo Adamkaus ilgametis draugas bei jo rinkiminio štabo, kuomet V. Adamkus kandidatavo į Čikagos Sanitarijos Rajono patikėtinių tarybą 1968 m., vadovas, yra įsitikinęs, kad aplinkos apsauga buvo, yra ir išliks ypatingo dėmesio reikalaujanti globali problema, todėl, norėdamas įprasminti bei atkreipti dėmesį į aplinkosauginius pasiekimus Lietuvoje ir pagerbti velionės žmonos atminimą, įsteigė 100 tūkst. dolerių fondą, kurio lėšos bus skiriamos Prezidento Valdo Adamkaus – savo draugo, žinomo aplinkosaugininko, šalies Prezidento – premijai.

Prezidentinės bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo premija teikiama nuo 2021 m. už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus bei pastangas apsaugoti ir atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje bei užtikrinti išteklių tvarumą.

Premijai ir toliau bus laukiami teikti moksliniai tyrimai ir išradimai, pilietinės veiklos, asmenys ir organizacijos, kurios atkreipia dėmesį į gamtosaugą ir skatina veikti, taip pat politikos sprendimai ar verslo iniciatyvos, siekiančios sukurti tvaresnį vystymąsi ir švaresnę ateitį išrandant arba pritaikant pažangiausius sprendimus.

2021 m. pirmuoju atkurtos gamtosauginės Prezidento V. Adamkaus premijos laureatu tapo dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila. 2022 m. antruoju laureatu buvo išrinktas Giedrius Bučas –socialinės inciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjas, Pokyčių lyderis, visuomenininkas, socialinis verslininkas, Darnos žygio pėsčiomis 2020 metais aplink mūsų šalį „Už švarią Lietuvą!“ iniciatorius.