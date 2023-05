Į Nerį plūstelėjo putojantis vanduo: specialistai paaiškino, iš kur jis atsirado

„Informuojame, kad sostinėje, stipriau palijus, gavome pranešimų dėl į Nerį plūstančio putoto vandens.

Taip atsitiko todėl, kad pavasario lietus nuo gatvių paviršiaus nuplovė žydinčių medžių ir gėlių žiedadulkes.

Kaip aiškina aplinkosaugininkai, per lietaus nuotekų vamzdyną žiedadulkės patenka į kolektorius (surinktuvus), o paskui per išleistuvus – į Nerį. Išleistuvų srovė žiedadulkes suplaka į tirštas putas, dėl to stebime šį reiškinį.

Kartu aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, kad į pranešimus apie galimą vandens taršą visada reaguojama.

Pastebėję galimus aplinkosaugos pažeidimus praneškite telefonu 112“, – pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.