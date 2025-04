Lietuvoje prasidėjo pirmieji miškasodžiai: per kelias valandas – daugiau nei 30 000 medelių

Iš viso – per 85 000 medelių

„Kiekvieną pavasarį miškasodžiuose dalyvauja tūkstančiai žmonių, kurie prisideda prie vieno svarbiausių miško ciklo etapų. Tai tuo pačiu ir dešimtmečius skaičiuojanti tradicija, suteikianti galimybių bendruomenėms išeiti į miškus, susipažinti su miškų atkūrimo įvesimo procesais ir prisidėti prie žalesnės Lietuvos kūrimo. Didelę įtaką sėkmingiems ir derlingiems miškasodžiams daro ir verslo bendruomenių iniciatyvos prisijungti prie miškininkų. SBA komanda jau ketvirtus metus iš eilės gausiai, tą pačią dieną ir valandą, susirenka atiduoti duoklę mūsų gamtai, tad tikime, kad tokios iniciatyvos paskatins šiai veiklai ir kitas verslo organizacijas“, – sako VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

„Miškasodžiai tapo neatsiejama SBA grupės ir mūsų savanorystės bangos dalimi. Per ketverius metus su komanda atsodinome jau per 85 000 medelių ir neketiname sustoti. Miškasodžiai tampa ne tik galimybe mūsų savanoriams savo kraštą padaryti žalesnį, bet ir po žiemos ramybės susitikti ir kartu skambiai pradėti naują savanorysčių sezoną. Nors prie šios iniciatyvos prisijungia tik SBA darbuotojai ir jų šeimos, savanorystės banga jau seniai išėjusi iš grupės ribų. Per ketverius metus savo pavyzdžiu nenustojame rodyti ir kitoms verslo organizacijoms, kokia savanorystė gali būti įdomi, auginanti ir, kad gerais darbais reikia didžiuotis“, – sako SBA grupės NT komunikacijos vadovė ir socialinių iniciatyvų koordinatorė Gabija Rakauskaitė.

Norkaičių girininkijoje, Klaipėdos rajone, daugiau nei 140 SBA grupės savanorių 3,9 hektaruose pasodino per 16 000 medelių – pušų bei eglių. Jonavos rajone, 100 savanorių sodino 1,8 hektarų miško – 9500 pušų, eglių ir beržų. Ir tuo pat metu Utenos apskrityje 50 savanorių sodino beveik 1 ha mišką, kuriame sužaliuos per 3500 pušelių.

Lietuvos miškingumas auga dėka miškasodžių ir medžių kirtimo?

Pasak VMU generalinio direktoriaus, šiuo metu Lietuvos miškingumas siekia 33,9 proc., ir šis skaičius nuolat auga – palyginimui, 2021 m. miškai šalyje užėmė 33,7 proc. teritorijos.

„Miškingumo pokyčius lemia miško įveisimas ir – neženkliai – specialieji miško kirtimai. Tačiau, su laiku didėjantis Lietuvos miškingumas rodo, kad pokyčiai vyksta gera linkme. Nors gali pasirodyti keista, tačiau mūsų šalies miškus saugo ir planuoti kirtimai, kurie miškininkų atliekami sanitarinės apsaugos tikslais. Tai yra pagrindinė priemonė prieš medžių liemenų kenkėjus ir jeigu ligų židinys aptinkamas laiku – galime išsaugoti daugybę hektarų Lietuvos miškų“, – sako V.Kaubrė.

Pasak jo, siekiant apsaugoti medžius nuo kenkėjų, yra svarbu laiku iškirsti kenkėjų apniktus medžius ir išvežti medieną iš miško, kad kenkėjai neužpultų šalia esančių medynų. Kitų efektyvių – cheminių ar kitokių – kovos su šiais kenkėjais būdų nėra.

„Pavyzdžiui, 2024 metais vieno iš pavojingiausio medžių kenkėjo – žievėgraužio tipografo – židiniai likviduoti 3685 ha plote – tai yra 95 proc. pažeistų plotų. Svarbu suprasti, kad kenkėjai ir ligos nesirenka, kokį mišką apnikti. Dėl šios priežasties kirtimai pasitaiko ne tik ūkiniuose, bet ir rekreaciniuose miškuose, saugomose teritorijose, arti gyvenviečių“, – sako V.Kaubrė.

Paskutiniu metu daugiausiai serga spygliuočių medžių rūšys – eglės bei pušys. Ir, pasak eksperto, būtent grynus (kuriuos sudaro vienos medžių rūšies medžiai) medynus lengviau ir apninka įvairios ligos – čia yra palankesnės sąlygos jų plitimui. Tuo tarpu mišrūs miškai lengviau apsigina ir yra atsparesni įvairioms negandoms bei problemoms.

Miškininkai nuolat kovoja su ligomis bei kenkėjais tokiomis priemonėmis kaip miškų žvalgymas, savalaikis kenkėjų židinių aptikimas, o taip pat – laiku atlikti sanitariniai miško kirtimai, neleidžiantys ligoms plisti toliau. Įdomu ir tai, kad miškus nuo kenkėjų saugo ir paukščiai, vabzdžiai. Todėl miškininkai kabina inkilus, tveria skruzdelynus ir net vilioja miškuose gyventi naudingus vabzdžius. Tuo pat metu gaudomi kenksmingi vabzdžiai, pasitelkiant feromonines gaudykles ar vabdzdžiagaudę medieną.

SBA miškasodis – jau ketvirtus metus iš eilės grupės darbuotojų inicijuotos SBA savanorystės bangos dalis. Per ją suorganizuota per 200 skirtingų savanorystės iniciatyvų talkinant stokojančioms šeimoms, ukrainiečiams, vienišiems seneliams, gyvūnų prieglaudoms, įvairioms nevyriausybinėms ir aplinka besirūpinančiomis organizacijomis.