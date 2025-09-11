Vilniečiai kviečiami į rudeninę tvarkymosi akciją „DAROM Vilnių žalią!“

Tvarkymosi darbai prasidės 11:00 val. Titnago gatvėje, prie DEPO parduotuvės, kur kartu bus švarinama Neries pakrantė. Organizatoriai pasirūpins šiukšlių maišais, užkandžiais ir gera nuotaika, o dalyviams tereikia atsinešti darbines pirštines. Moksleiviai, kaip ir visuose „Mes Darom“ renginiuose, už dalyvavimą gaus socialinių valandų patvirtinimo raštus.
„Ši akcija – tai daugiau nei šiukšlių rinkimas. Tai galimybė prisidėti prie pasaulinio judėjimo, susitikti su bendraminčiais, pasijusti bendruomenės dalimi ir kartu kurti aplinką, kurioje gera gyventi. Kviečiame vilniečius įsitraukti, kol dar džiugina rudeniška šiluma – tai smagus, paprastas ir prasmingas būdas skirti kelias valandas savo miestui“, – sako VšĮ „Mes Darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Dalyvių lauks papildomos veiklos ir pramogos
Talkos metu veiks ir specialios partnerių edukacinės erdvės bei atliekų surinkimo punktai. Nuo 10:00 val. vietoje:
- „Toksika“ nemokamai iš gyventojų surinks pavojingas atliekas (tokių kaip dažai, lakai, buitinė chemija ir kt.). Vienas gyventojas galės priduoti iki 200 kg atliekų;
- „EMP Recycling“ priims seną elektroniką – televizorius, monitorius, kompiuterius, telefonus, buitinę techniką, baterijas bei prietaisus;
- „Bionova“ supažindins su tuo, kaip naudotą aliejų galima paversti pinigais ir prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo.
Nuo 10:30 renginio dalyviai galės susipažinti su VAATC ir „CupCup“ iniciatyvomis, aplankyti bibliobusą, o „Gaidelis“ bei „Darom“ kartu su SDG parengs smagių veiklų ir prizų.
Organizatoriai kviečia atvykti tvariai
Renginys vyksta bendradarbiaujant su projektu „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“. Kadangi rugsėjo 16–22 dienomis minima Europos judumo savaitė, gyventojai skatinami atvykti į talką tvariai – viešuoju transportu, dviračiais ar pėsčiomis. Tvarkymosi vietą patogu pasiekti dviračių takais ir autobusais.
„Pasaulinės tvarkymosi dienos proga turime galimybę prisijungti prie viso pasaulio bendruomenių, kurios vienijasi dėl švaresnės aplinkos. Vilniečių įsitraukimas į DAROM iniciatyvas tampa gražia tradicija ir aiškiai parodo, kad mūsų miestui rūpi ne tik dabartis, bet ir ateitis“, – sako Jurga Pociūtė-Mikūtienė, projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ koordinatorė.
Akcija atvira visiems – pavieniams gyventojams, šeimoms, draugų grupėms, bendruomenėms ir įmonių kolektyvams.
Daugiau informacijos ir registracija: https://zaliasvilnius.lt/darom/
Mes daromAkcija DaromEkologija
