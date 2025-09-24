Pravers žinoti apsiperkant: kas iš tiesų yra ekologiškas produktas ir kaip jį atpažinti parduotuvėje?

Stebėdama augantį pirkėjų susidomėjimą ir siekdama atliepti jų lūkesčius, „Lidl Lietuva“ nuosekliai plečia ekologiškų produktų pasiūlą. Nuo 2024 iki 2025 metų parduotuvėse atsirado beveik 60 naujų ekologiškų produktų, o bendras jų skaičius asortimente šiuo metu siekia daugiau nei 300.
„Ekologiškų produktų paklausa nuosekliai auga, tačiau kartu su tuo pasitaiko ir atvejų, kuomet apsiperkant klientams kyla klausimų, ar produktas yra ekologiškas. Taip pat šiais laikais jau yra sulaužytas mitas, kad ekologiški produktai būtinai turi būti brangesni. Etiketėse dažnai naudojami tokie žodžiai kaip „natūralus“, „sveikesnis“ ar „be pridėtinių medžiagų“, kurie gali sudaryti įspūdį, kad produktas ekologiškas, nors jis neatitinka griežtų ekologinių reikalavimų. Todėl naudinga žinoti, į ką atkreipti dėmesį – tik oficialūs sertifikatai ir aiškus ženklinimas gali užtikrinti, kad produktas yra tikrai ekologiškas“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Kas yra ekologiškas produktas?
Ekologiški produktai iš kitų išsiskiria gamybos ir žaliavų kilmės standartais. Pasak M. Anilionės, tai tokie produktai, kurie yra užauginti nenaudojant jokių sintetinių pesticidų ar trąšų. Tai reiškia, kad šiuose produktuose nėra genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ir jie gaminami bei auginami taip, kad būtų padarytas kuo mažesnis poveikis aplinkai.
„Ekologiškiems produktams yra taikomos griežtos taisyklės ir gaminiai turi atitikti tam tikrus standartus, kad gautų ekologiškų produktų ženklą. Be to, kalbant apie šiuos produktus, neretai yra naudojama ir dar viena sąvoka – „organiškas“. Tokie produktai taip pat privalo turėti specialius sertifikatus, kurie patvirtina, kad žaliavos auginimo ir produktų gamybos metu buvo laikomasi tam tikrų reikalavimų. Tad tarp „ekologiškų“ ir „organiškų“ produktų – su sąlyga, kad jie turi reikiamus sertifikatus – galima praktiškai dėti lygybės ženklą“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Padeda atskirti specialus žymėjimas
Ar produktas yra ekologiškas, galima atpažinti pažvelgus į jo etiketę – tokie produktai yra žymimi Europos Sąjungos (ES) ekologinės gamybos logotipu – baltu lapu žaliame fone.
„ES ekologiško produkto ženklas gali būti naudojamas tik ant tų produktų, kuriuos sertifikavo įgaliota kontrolės institucija, ir kuriuose yra ne mažiau kaip 95 proc. ekologiškų ingredientų, o likusiems 5 proc. yra laikomasi papildomų griežtų reikalavimų. Šis ženklas reiškia, kad buvo įvykdytos griežtos produkto auginimo, gamybos, perdirbimo, gabenimo ir saugojimo sąlygos“, – pabrėžia M.Anilionė.
Ji priduria, kad šalia ES ekologinio ženklo taip pat turi būti nurodytas kontroliuojančios institucijos kodas bei vieta, kurioje buvo auginamos produktą sudarančios žemės ūkio žaliavos.
Patrauklią kainą užtikrina privatūs prekių ženklai
Ekologiškų produktų kaina taip pat priklauso ir nuo prekybos tinklo politikos bei veiklos principo. Pasak „Lidl Lietuva“ atstovės, privatūs prekių ženklai – efektyviausias būdas, siekiant užtikrinti puikų kainos ir kokybės santykį.
„Lidl“ parduotuvėse net 90 proc. asortimento sudaro privačių prekių ženklų produktai, tarp kurių – nemažai ir ekologiškų pasirinkimų. Pirkėjams siūlydami privačių prekių ženklų produktus, galime išlaikyti tokią pat aukštą ar net aukštesnę kokybę nei populiarių prekių ženklų, tačiau parduoti juos pigiau. Dažnai privatūs prekių ženklai yra gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir žinomų tarptautinių prekių ženklų produkcija bei pasižymi beveik identiška ar net geresne sudėtimi“, – aiškina M.Anilionė.
Ji priduria, kad tokių produktų kaina yra žemesnė, nes į ją neįeina ir papildomi rinkodaros kaštai. Be to, tarptautinė „Lidl“ grupė dalį privačių prekių ženklų produkcijos užsako dideliais kiekiais tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse. Toks didelis užsakymų mastas sumažina vieno produkto savikainą, dėl to „Lidl“ pirkėjams gali pasiūlyti itin patrauklią kainą išlaikant tokią pat aukštą ar net aukštesnę produktų kokybę.
