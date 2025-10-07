88 telefonai gali virsti aukso žiedu – paaiškino, kaip kiekvienas gali prisidėti

Elektronikos atliekoms išliekant sparčiausiai visame pasaulyje augančiu atliekų šaltiniu, aplinkosaugos specialistai primena, kaip, atsiradus naujiems, tinkamai atsisveikinti su nebereikalingais įrenginiais, ir kodėl svarbu tą daryti.
Atiduoti perdirbti neskuba
Mokslo metų pradžia pagal prekybos apimtis – antroji po Kalėdų, todėl padaugėja ne tik naujai įsigyjamų elektronikos įrenginių, bet ir atliekų.
„Dažnai tėvai, vaikams naujų mokslo metų pradžios proga nupirkę naujas ausines ar telefoną, senuosius įrenginius padeda kur nors į stalčių, vildamiesi, kad šių dar prireiks. Dažniausiai sena elektronika taip ir lieka nepanaudota arba nukeliauja į atliekų konteinerį.
Tokiu būdu ne tik teršiama aplinka, bet ir neišnaudojamas elektronikos atliekų perdirbimo potencialas. Patekę pas teisėtai ir tvariai veikiančius atliekų tvarkytojus, elektronikos įrenginiai gali būti prikelti naujam gyvenimui arba perdirbti, atgaunant vertingas medžiagas“, – paaiškino Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos direktorė Veronika Masalienė.
Anot pašnekovės, kompiuteriai ir telefonai – svarbūs kasdieniai pagalbininkai, ypač mokantis ar studijuojant, tad noras įsigyti vis naujesnį, funkcionalesnį įrenginį – suprantamas, tačiau ne mažiau svarbu atsakingai atsisveikinti su jums nebereikalingu įrenginiu. „Vartojimo nesustabdysime, tačiau galime skatinti tvarų vartojimą ir žiedinę ekonomiką.
Matome, kad tik nedidelė gyventojų dalis senus elektronikos prietaisus atiduoda perdirbimui ar pakartotiniam panaudojimui, todėl labai svarbu didinti žmonių sąmoningumą ir toliau plėsti elektronikos atliekų surinkimo sistemą“, – atkreipė dėmesį V. Masalienė.
Pašnekovė siūlo tvarumo mokyti ir vaikus – paaiškinti, kodėl svarbu elektroniką naudoti ne vienerius metus bei kur dėti nebereikalingą. „Jei turite nebenaudojamą telefoną, galite kartu su vaiku nuspręsti, ką su juo daryti, kad sumažintumėte elektronikos atliekų.
Nebereikalingą, tačiau dar veikiantį, telefoną galima parduoti ar atiduoti tam, kam jis bus reikalingas. Jei telefonas sugedęs, jį galima remontuoti arba priduoti į elektronikos atliekų surinkimo punktą“, – kalbėjo Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos vadovė.
Remiantis tarptautinės asociacijos „WEEE Forum“, vienijančios elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijas, skaičiuokle, tinkamai sutvarkius nebereikalingą telefoną galima atgauti 59 g plastiko, 3 g aliuminio bei 13 g vario, kurie galėtų būti panaudojami kitiems produktams gaminti. Perdirbus 88 telefonus, surinkto aukso užtektų vienam žiedui pagaminti. Perdirbant elektronikos atliekas galima atgauti ir vėl panaudoti šių laikų auksu vadinamus vertinguosius metalus – litį, kobaltą.
Sukurta patogi rūšiavimo sistema
V. Masalienė įspėja, jog priėmus sprendimą nebereikalingą elektroniką išmesti, jos jokiu būdu negalima mesti į mišrių atliekų konteinerį. Įtrūkusi, sulūžusi ar kitaip mechaniškai pažeista baterija gali užsidegti ar sprogti konteineryje, šiukšliavežės bunkeryje ar patekusi į rūšiavimo įrenginius. Negana to, į šiukšliadėžę išmestos baterijos patenka į sąvartynus, kur irdamos skleidžia žmogui ir gamtai žalingas medžiagas.
Visus smulkius nebenaudojamus elektronikos prietaisus galima atnešti į didesnį prekybos centrą, kur įrengtos specialiai elektronikai ir baterijoms skirtos talpos.
Senas baterijas galima išmesti į tam skirtas dėžutes, kurios stovi net ir mažiausiose parduotuvėse. Visų rūšių elektronikos ir baterijų atliekas bet kuriuo paros metu galima atvežti į „Man rūpi rytojus“ namelius, įrengtus miestelių centruose ir prie didžiųjų prekybos centrų didžiuosiuose miestuose.