Tausos gamtą ir taupys kurą: Lietuvoje – pirmasis toks bandomasis ruožas

Projektą „Klimatui neutralios kelių ir gatvių dangos“ įgyvendina AB „Kelių priežiūra“ ir VILNIUS TECH Kelių tyrimo institutas, bendradarbiaujant su Inovacijų agentūra.
AB „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius dr. Audrius Vaitkus tikina, jog tokio tipo bandymai yra svarbūs ne tik kelių priežiūros praktikai, bet ir platesnei tvarios transporto sistemos plėtrai.
„Įgyvendindami šį projektą siekiame, kad keliai būtų ne tik patvarūs ir saugūs, bet ir atitiktų šiuolaikinius tvarumo standartus. Mažesnio pasipriešinimo riedėjimui dangos turi didelę reikšmę – jos prisideda prie transporto priemonių išmetamųjų dujų ir degalų sąnaudų mažinimo, triukšmo lygio kontrolės bei patogesnių kelionių užtikrinimo“, – sako dr. A. Vaitkus.
Jo teigimu, siekiama, kad tokios naujovės būtų patikrintos realiomis sąlygomis ir užtikrintų maksimalią naudą visiems eismo dalyviams.
Pasak bendrovės atstovų, pirmojo projekto įgyvendinimo etapo metu įrengti penki 100 metrų ruožai, kuriuose panaudoti trys inovatyvūs VILNIUS TECH Kelių tyrimo instituto mokslininkų sukurti sukurti mišiniai bei du tipiniai, palyginamajai analizei skirti mišiniai. Tokia struktūra leidžia viename objekte atlikti įvairių dangų palyginimą ir objektyviai įvertinti jų savybes.
Inovacijų agentūros Proveržio departamento vadovas Martynas Survilas pabrėžia, jog klimatui neutralios kelių dangos – tai vienas iš svarbių žingsnių siekiant Lietuvos tikslo – iki 2050 metų tapti klimatui neutralia valstybe.
„Šis projektas rodo, kaip tikslingai taikomos inovacijos gali mažinti transporto sektoriaus poveikį aplinkai. Inovatyvūs kelio dangų mišiniai prisidės prie kelių patvarumo ir ilgaamžiškumo, kurį pajaus Lietuvos gyventojai. Džiaugiamės, kad Inovacijų agentūra gali prisidėti prie tokio tipo iniciatyvų, kurios apjungia mokslinius tyrimus ir verslo potencialą“, – sako M. Survilas.
Įrengus bandomuosius ruožus, toliau bus vykdoma ilgalaikė jų stebėsena ir vertinimas. Pavyzdžiui, dangų eksploatacinės savybės bus tikrinamos tiek vizualiai, tiek atliekant specializuotus matavimus, priklausomai nuo poreikio ir kintančių eismo bei klimato sąlygų. Tokia metodika leis tiksliai įvertinti inovatyvių mišinių patvarumą, efektyvumą bei jų potencialą platesniam pritaikymui Lietuvos keliuose.
Vėlesniuose projekto etapuose bus atliekama galutinio produkto gamyba, jo panaudojimas keliuose bei socialinio, ekonominio ir aplinkos poveikio analizė. Tai suteiks galimybę pagrįstai spręsti dėl klimatui neutralių dangų diegimo Lietuvos kelių tinkle platesniu mastu.
Ši iniciatyva yra „SmartEcoTech: Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ misijos dalis. Į „SmartEcoTech“ kompetencijų centro plėtrą jau investuota 22,5 mln. eurų – tai viena didžiausių investicijų per VILNIUS TECH ir KTU istoriją, leidžianti modernizuoti tyrimų bazes ir stiprinti Lietuvos inžinerijos mokslinį potencialą. Tai projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ dalis.
keliaiTvarumasdegalų sąnaudos
