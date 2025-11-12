Griežtas teismo verdiktas: už 55 mln. eurų žalą gamtai – dešimttūkstantinės baudos valdininkams

Nuteistajam A. Bekeriui skirta beveik 26 tūkst. eurų, S. Šepučiui – beveik 30 tūkst. eurų, o R. Rimkui ir A. Stonkui – po daugiau nei 18 tūkst. eurų piniginės baudos.
Visiems nuteistiesiems atimta teisė būti išrinktiems arba paskirtiems į valstybės, savivaldybių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas trejiems metams.
Teismas konstatavo, kad dėl jų veiksmų žemės paviršiui padaryta daugiau nei 55 mln. eurų turtinė žala. Nuteistiesiems bendrai skirta baudų suma siekia daugiau nei 92 tūkst. eurų, pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra.
Pirmadienį paskelbtu nuosprendžiu teismas pripažino, kad kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje ir pasinaudodami užimamomis pareigomis, pažeidė teisės aktais nustatytas aplinkos apsaugos priežiūros taisykles.
Nustatyta, kad nuteistieji, siekdami išvengti išlaidų už vienos užterštos teritorijos tyrimus ir tvarkymą, 2017 m. spalio–lapkričio mėnesiais neteisėtai organizavo daugiau kaip 5,3 tūkst. tonų naftos produktais užteršto grunto išvežimą į buvusią garažų teritoriją Šilutėje, kuri tam nebuvo skirta.
Dėl šios veiklos beveik 8 tūkst. kv. metrų teritorijos buvo užteršta pavojingomis atliekomis, todėl žemės paviršiui padaryta didelė – daugiau kaip 55 mln. eurų – turtinė žala, o aplinkai kilo sunkių padarinių – dėl užteršimo dalis jos tapo nebetinkama naudoti žemės ūkiui, rekreacijai, miško paskirčiai ar gyvenamajai veiklai.
Bylos duomenimis, nuteistieji, suorganizavę pavojingų atliekų pervežimą į tam neskirtą vietą, neteisėtai sudarė pagrindą įtraukti šią teritoriją į cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų sąrašą ir gauti beveik 188 tūkst. eurų lėšų jos tvarkymui, iš kurių 95 proc. finansuoti iš ES fondų, o 5 proc. – iš savivaldybės biudžeto. Teismas pripažino, kad tokiais savo veiksmais kaltinamieji padarė ir didelę neturtinę žalą valstybei, Šilutės rajono savivaldybei bei jos kontroliuojamai įmonei.
Pirmos instancijos teismo nuosprendis dar neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas.
Teismas žala gamtai Šilutė
