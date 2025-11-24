„Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ ir „neužsiDAROM“ kampanijos finišas: tūkstantis savanorių keturis savaitgalius iš eilės keitė miesto veidą

Organizatoriai džiaugiasi, kad vilniečių neatbaidė nei rudeniški orai, nei fizinis darbas – kiekvieną savaitgalį savanorių gretos buvo gausios, o pokyčiai aiškiai matomi tiek miškuose, tiek miesto pakrantėse.
Lietaus nepabūgę herojai Paneriuose
Pirmoji ciklo akcija, vykusi Paneriuose, tapo tikru savanorių ryžto išbandymu. Nors šeštadienio rytą pliaupė lietus ir kilo abejonių dėl dalyvių skaičiaus, prie Panerių memorialo susirinko daugiau nei 60 proc. užsiregistravusių žmonių, pasiryžusių „šlapiausiai tvarkymosi akcijai“.
Per vos dvi valandas savanoriai iš jautrios ir istoriškai svarbios memorialo prieigų teritorijos ištempė sunkiai suvokiamą kiekį atliekų. Miškuose slėpėsi padangos, automobilių dalys, statybinis laužas ir kitos stambios atliekos. Galutinis rezultatas – daugiau nei 15 000 kg šiukšlių ir net 220 padangų, kurios pagaliau iškeliavo ten, kur ir turi būti – į atliekų tvarkymo sistemą, o ne liko po miško paklote.
„Pavadinti dalyvius kitaip nei herojais tiesiog negalime. Ne tik dėl to, kad jie neišsigando stipraus lietaus, bet ir dėl to, kad ryžosi sutvarkyti tai, kas čia kaupėsi dešimtmečiais“, – teigia komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška.
Naujo miško gimimas ir dvigubas darbas
Antroji „neužsiDAROM“ stotelė Stepono Batoro gatvėje pasižymėjo dviguba nauda gamtai. Čia susirinkę virš 300 vilniečių atliko du didelius darbus: baigė sodinti naują miesto mišką ir rinko šiukšles Pavilnių regioniniame parke.
Talkos metu pasodinti paskutiniai 300 medelių, papildę jau anksčiau pradėtą sodinti masyvą. Iš viso šiame naujame Vilniaus miesto miške dabar žaliuos daugiau nei 1,5 tūkst. medžių. Po sodinimo, savanoriai iššukavo aplinkinius miškelius – rinko šiukšles, tvarkė pakraščius ir surinko 5 300 kg šiukšlių ir 17 padangų.
Nuo ežero pakrančių iki Neries takų
Trečioji akcija persikėlė į Verkių regioninį parką, prie vilniečių pamėgto Balsio ežero. Čia daugiau nei 200 dalyvių pademonstravo įspūdingą tempą – per kelias valandas sutvarkyta apie 20 hektarų miško teritorijos, kas prilygsta beveik 30 futbolo aikščių.
Šioje akcijoje, padedant partneriams „North Clarity“, skirtas dėmesys ne tik šiukšlių rinkimui, bet ir aplinkos paruošimui žiemai – paplūdimyje surinkta apie 5000 litrų nukritusių lapų. Dabar ši vieta pasiruošusi naujam sezonui: švari, jauki ir atvira visiems miestiečiams.
Finalinis akcentas buvo padėtas Žirmūnų paplūdimyje, kur prie Neries pakrantės ir šalia esančių takų susirinko virš 150 savanorių. Čia taip pat surinktos šiukšlės, sugrėbti lapai, sutvarkyti šlaitai. Dalyvius nustebino rastų šiukšlių įvairovė ir kiekis – du parduotuvių vežimėliai, televizorius, biuro kėdė ir daugybė padangų.
Bendruomenė, kuri įkvepia
Organizatoriai pastebi, kad šios akcijos tapo ne tik švaros, bet ir edukacijos bei bendrystės švente.
„Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ komanda pabrėžia, kad tokios iniciatyvos – neatsiejama miesto vizijos dalis. „Europos žalioji sostinė nėra tik titulas ar strateginiai dokumentai. Tai, visų pirma, žmonės, kurie savo rankomis kuria pokytį. Šimtai vilniečių, paskyrusių savo savaitgalius dėl švaresnio miesto, yra geriausias įrodymas, kad Vilnius pasiruošęs lyderiauti tvarumo srityje ir rodyti pavyzdį kitiems miestams“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
Pasak VšĮ „Mes Darom“ komunikacijos vadovo Edvardo Baltuškos, organizatorius ypač nustebino savanorių lojalumas: „Bent keliolika savanorių dalyvavo visose keturiose akcijose. Nors po kiekvienos išduodame socialinių valandų pažymas, nemaža dalis moksleivių jungėsi net ir tada, kai reikiamą jų skaičių jau buvo sukaupę. Tai rodo, kokie stipriai motyvuoti žmonės pas mus atvyksta“
Prie akcijų sėkmės svariai prisidėjo ir valymo įmonė „North Clarity“:
„Šios akcijos dar kartą parodė, kad tikras pokytis gimsta bendruomenėje. Mums svarbu ne tik tvarkyti erdves, bet ir būti kartu su tais, kurie savo rankomis kuria švaresnį miestą. Didžiuojamės galėdami prisidėti prie iniciatyvos, kuri įkvepia ir rodo kryptį visiems vilniečiams“ – teigia „North Clarity“ įmonės direktorius Aivaras Sneigys.
„neužsiDAROM“ rudens kampanija tęsia savo tikslą – iki metų pabaigos kartu su mokyklomis, bendruomenėmis ir įmonėmis padaryti 100 gerų darbų gamtai. Organizatoriai kviečia ir toliau registruoti iniciatyvas „Darom kartu su SDG“ bei primena: kartais užtenka vieno savaitgalio ar kelių valandų, kad aplinka pasikeistų neatpažįstamai.