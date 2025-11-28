Ryškūs plakatai slepia didelę bėdą: nauji pirkiniai vos panaudoti nugula sąvartynuose

Pasaulis išleidžia milijardus
Prognozuojama, jog šiemet Juodąjį penktadienį (angl. Black Friday) pasaulyje bus išleisti 82 milijardai JAV dolerių, o daugiausia nupirkta elektronikos ir drabužių.
Juodojo penktadienio metu vien dėl prekių gabenimo sunkvežimiais Europoje CO₂ emisijos išauga 94 proc., palyginti su įprasta savaite. Apie 80 proc. per išpardavimą nupirktų daiktų po kelių panaudojimų atsiduria sąvartynuose.
Didžiulės nuolaidos skatina pirkti nereikalingus daiktus, o dėl spontaniškų sprendimų vėliau gailisi daugiau nei pusė pirkėjų.
Masinio pirkimo dienos tradicija, atkeliavusi iš JAV, kasmet vis labiau populiarėja ir Lietuvoje, tiesa, viena išpardavimų diena nebeapsiribojama – juoduoju virsta visas lapkričio mėnuo.
„Lapkritį pirkėjai džiaugiasi išpardavimais ir retai susimąsto, kokį poveikį aplinkai turi ši apsipirkimo banga. Elektronikos atliekos visame pasaulyje yra sparčiausiai augantis atliekų srautas, o vienuose namuose iš maždaug 74 elektronikos prietaisų kas aštuntas yra nenaudojamas, o dar keli – sugedę. Prieš susiviliodami nuolaidomis įvertinkite, ar jums tikrai reikia dar vieno prietaiso.
Jeigu jis reikalingas, nepamirškite tinkamai pasirūpinti senuoju, nebereikalingu ar neveikiančiu. O jeigu ruošiatės pirkti prietaisą, kurio dar neturite, įsitikinkite, ar naujasis pirkinys – kokybiškas ir tarnaus ilgai“, – atkreipė dėmesį Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos vadovė Veronika Masalienė.
Kodėl neverta kaupti senų prietaisų?
Blogiausia, jei nebereikalingas elektronikos prietaisas išmetamas į mišrių atliekų konteinerį arba paliekamas dūlėti stalčiuje ar sandėliuke. Tokiu būdu yra ne tik teršiama aplinka, bet ir stabdomas žiedinės ekonomikos ciklas.
„Iš aplinkoje yrančių elektronikos atliekų gali išsiskirti žmogui ir gamtai ypač kenksmingų medžiagų: sunkiųjų metalų, plastikų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nervų sistemą ir smegenis pažeisti galinčių švino ir kadmio. Pas teisėtai ir veikiančius atliekų tvarkytojus patekusi nebereikalinga elektronika prikeliama naujam gyvenimui arba perdirbama, o joje esančios vertingos medžiagos, pavyzdžiui, auksas, platina, litis gali būti panaudoti pakartotinai“, – sako V. Masalienė.
Perdirbus vieną šaldytuvą, atgaunama 40 kg plieno, 15 kg plastiko, 0,5 kg vario. O perdirbus vieną toną mobiliųjų telefonų atgaunama apie 100 kg vario, 0,3 kg aukso, 0,14 kg platinos ir paladžio. Beje, aukso, išgauto iš vienos tonos mobiliųjų telefonų, kiekis yra didesnis nei iš tonos rūdos.
Sutvarkius 3 tūkst. tonų baterijų, atgaunama 42 tonos ličio, 335 tonos kobalto ir 166 tonos nikelio.
Priminimas, kur dėti atitarnavusius daiktus
Jei per lapkričio išpardavimus apsispręsite įsigyti naujų daiktų, prisiminkite, kaip taisyklingai atsisveikinti su tais, kurie jums nebereikalingi, sugedę ar sulūžę.
Nebereikalingus, bet dar tinkamus naudoti daiktus verta parduoti arba kam nors atiduoti. Didelius nebetinkamus naudoti daiktus reikėtų nuvežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
Atitarnavusius telefonus, plaukų džiovintuvus, elektroninius žaislus bei kitą smulkią elektroniką galima atvežti į bet kurį didesnį prekybos centrą – čia stovi specialiai jiems skirtos talpos. Baterijas reikėtų mesti į būtent joms skirtas talpas, kurias taip pat galima rasti kone kiekviename prekybos centre, biuruose, ugdymo įstaigose.
Turint seną, didelį ir sunkų įrenginį, pavyzdžiui, skalbimo mašiną, šaldytuvą ar pan., patogiausia užsisakyti nemokamą jo išvežimą iš bet kurios Lietuvos vietos.
Visų rūšių elektronikos ir baterijų atliekas bet kuriuo paros metu galima atvežti į „Man rūpi rytojus“ namelius, įrengtus miestelių centruose ir prie didžiųjų prekybos centrų didžiuosiuose miestuose.
Elektronikos, baterijų ir akumuliatorių atliekos taip pat renkamos kasmet visoje Lietuvoje, įvairiose šalies ugdymo ir švietimo įstaigose, bendruomenėse ir įmonėse vykdomo aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam“ metu.
Juodasis penktadienisišpardavimaspirkimas
