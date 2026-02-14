Vos keli žingsniai nuo lietuvių pamėgtos vietos – nemalonus vaizdas: toks atvejis ne pirmas

Atliekos miške – nuolatinė Vilniaus regiono problema
Vasario pradžioje Varnikų miške išverstas atliekų kiekis buvo ypač didelis – rastos kelios dešimtys maišų su įvairiomis statybų liekanomis: gipso kartonu, apdailos detalėmis, namo ardymo atliekomis ir kitomis šiukšlėmis.
Tai – ne pavienis atvejis. Statybinių atliekų išmetimas miškuose Vilniaus regione išlieka viena aktualiausių problemų, o Trakų regioniniame padalinyje dideli jų kiekiai aptinkami kone kiekvieną savaitę.
Situaciją ypač aštrina tai, kad atliekos išmetamos rekreacinėse teritorijose. Varnikų miškas – pamėgta vieta žygiams, sportui ir poilsiui, todėl tokie atvejai kelia grėsmę žmonių saugumui bei blogina poilsio kokybę.
VMU kiekvienais metais investuoja į rekreacinių objektų atnaujinimą ir priežiūrą, kad miškuose būtų saugu, jauku ir gera ilsėtis kiekvienam – šeimoms, keliautojams, vaikams. Tačiau neatsakingas elgesys rodo, kad visuomenėje vis dar trūksta sąmoningumo – gamta nėra sąvartynas, o mūsų visų turtas, kurį privalome saugoti.
Įtariamas nelegalus verslas
Tokios atliekos miškuose dažniausiai atsiranda ne dėl pavienių lankytojų elgesio. Radinių mastas rodo, kad jos išverčiamos iš mikroautobusų ar priekabų, o tai leidžia įtarti organizuotą veiklą.
„Įvairias atliekas masiškai išmeta nelegalios įmonės ar asmenys, kurie skelbiasi surenkantys statybines atliekas. Gyventojai sumoka už statybinių atliekų išvežimą, tačiau užuot pristatytos į teisėtas atliekų tvarkymo vietas, jos atsiduria miške“, – teigia VMU Trakų regioninio padalinio vadovas Vaidotas Pauželis.
Gyventojai raginami būti budrūs ir, prieš atiduodant statybines atliekas paslaugų teikėjams, pasidomėti, kur jos bus vežamos.
„Žmonės turėtų užduoti labai paprastą klausimą – kur vešite šias atliekas perdirbti arba utilizuoti? Jei atsakymas miglotas, kyla rizika, kad atliekos bus išverstos miške“, – pabrėžia V. Pauželis.
Atliekas tvarko miškininkai
Nors atliekas miškuose dažnai aptinka ir apie jas praneša gyventojai, aplinkosaugininkai ar kitos institucijos, didžiausia atsakomybė už jų sutvarkymą tenka VMU miškininkams.
Išmestų atliekų surinkimas nėra pagrindinė miškininkų veiklos dalis, tačiau praktikoje būtent jiems tenka užtikrinti, kad tokie radiniai būtų pašalinti. Statybinių atliekų surinkimas, išvežimas ir sutvarkymas reikalauja papildomų finansinių bei žmogiškųjų išteklių ir mažina laiką, kuris galėtų būti skiriamas tiesioginei miškų priežiūrai.
VMU primena, kad nelegalus atliekų išmetimas miškuose yra administracinis nusižengimas, o dideliais kiekiais ar sistemingai daroma žala aplinkai gali užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę.
Informacija gyventojams
VMU ragina gyventojus, pastebėjusius įtartiną atliekų vežimą į miškus ar šiukšlių išmetimą juose, nedelsiant pranešti atsakingoms institucijoms. Kuo greičiau gaunama informacija, tuo didesnė tikimybė nustatyti pažeidėjus.
Radę miške išmestas atliekas, informuokite artimiausią VMU regioninį padalinį arba fiksuokite pažeidimus platformoje „Tvarkau Lietuvą“.
Valstybinių miškų urėdijaTrakų rajonasatliekos
