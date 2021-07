Namibijoje sumažėjo brakonierių nužudytų raganosių ir dramblių

„Per šešis pirmuosius šių metų mėnesius brakonieriai nugalabijo devynis raganosius, tai žemiausias rodiklis per pastaruosius aštuonerius metus, – cituoja žinybos pranešimą kanalas. – Per šį laikotarpį taip pat neteisėtai buvo nužudyti keturi drambliai, mažiausiai per pastaruosius penkerius metus.“

Daugiausiai dramblių tapo brakonierių aukomis Namibijoje 2016 metais, kai buvo nužudytas 101 milžinas. Daugiausiai raganosių – 81 – krito nuo brakonierių rankos 2018 metais. Pernai šis rodiklis sudarė 32.

Ministerijos atstovai pabrėžė, jog mažinti brakonierių nugalabytų laukinių gyvūnų skaičių padeda teisėsaugos institucijų ir vietos bendruomenių ryšių stiprinimas.

Namibija yra vienintelė pasaulio šalis, kur laukinės gamtos sąlygomis gyvena labai reti juodieji raganosiai. Šiuo metu šalies teritorijoje yra daugiau kaip 5,6 tūkst. raganosių, iš kurių 1,8 tūkst. – juodieji raganosiai. Pagal bendrą raganosių skaičių Namibija pasaulyje nusileidžia tik PAR.