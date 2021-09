Žaliųjų frakcijai EP atstovaujanti 45 metų veganė skandalingais pasisakymais išgarsėjo jau prieš pusmetį. Tada lenkė savo kalboje pramoninę gyvūlininkystę prilygino holokaustui, ir paragino kiaušinius bei mėsą prilyginti tabakui ir alkoholiui bei apdėti specialiu mokesčiu.

Be to, savo tautiečius S.Spurek kvietė per Velykas vietoje kiaušinių valgyti salotas, tačiau Varšuvoje buvo visuotinai išjuokta.

Šį kartą S.Spurek Europarlamentui pristatė penkis autorinius siūlymus dėl gyvūnų apsaugos. Veganė paragino nuo 2023 m. visoje ES uždrausti žvejybą ir medžioklę bei gyvūnų demonstravimą cirkuose ir delfinariumuose.

Be to, nuo 2025 m. nebeturėtų būti išduodami leidimai naujoms gyvūnų fermoms kurti, nuo 2030 m. draudžiami bandymai su gyvūnais, o nuo 2040 uždrausta pramoninė gyvūlininkystė.

ES šalių konstitucijose privalėtų nuo tada įsigalioti straipsnis apie visokeriopą gyvūnų apsaugą.

Kaip ne keista, didžiausios kritikos susilaukė S.Spurek siūlymas uždrausti meškeriojimą. Tokiu kvietimu pasipiktino net Lenkijos Seimo kairiųjų frakcijos, kuriai priklauso ir Žaliųjų partijos atstovai, narys Boguslawas Liberackis.

Seimūnas pareiškė, jog meškeriojimas yra ilgametė istorinė tradicija tiek Lenkijoje, tiek kitose ES šalyse, o siūlymą tai uždrausti pavadino „nesuprantama ir beprasmiška užgaida“. Valdančiajai Teisės ir teisingumo partijai (TTP) Europarlamente atstovaujantis Ryszardas Czarneckis pritarė siūlymui labiau rūpintis gyvūnais, tačiau raginimą uždrausti žvejybą pavadino „išprotėjusiu“ ir „kraštutinai ideologiniu“.

Varšuvos politologai spėja, jog raginimui uždrausti individualią žvejybą nepritars jokia iš didžiųjų partijų. Mat prieš ją balsuotų daugybė žvejybos mėgėjų ir partija patirtų krachą per rinkimus.

S.Spurek nesutinka su tokia kritika, ir tvirtai gina savo poziciją. Anot jos, meškeriojimas neturi nieko bendro su maisto trūkumu, tai yra „21-ajame amžiuje netoleruotinas pomėgis žudyti ir žaloti gyvus padarus“.

S.Spurek klausia: jei neleidžiame skriausti kačių ir šunų, kodėl esame abejingi miško bei vandens telkinių gyventojų kankinimui ir žudymui?

Europarlamentarės siūlymą dėl meškeriojimo uždraudimo vis dėlto parėmė tik pavieniai lenkai, o dauguma negailestingi sukritikavo ir pašiepė. Internautai teigia, jog tokiu atveju reiktų uždrausti ir mušti žmonėms gamtoje įgeliančius uodus, taip pat naikinti tarakonus, blakes ir blusas, nes tai nehumaniška.

Uždrausti esą reiktų ir rinkti grybus, nes juos nupjaudami sukeliame grybams kančias. Geriausia išvis būtų uždrausti vaikščioti miške ir maudytis upėse, kad nesukeltume gyvūnams ir žvėrims streso.

Vienas internautas pasiūlė plėšrius gyvūnus ir žuvis suleisti į atskirus telkinius, kad jie neskriaustų silpnesnių ir taptų veganais.