Žvejybos kontrolė Baltijos jūroje nenutrūksta: skelbia, ką užfiksavo

Šiemet per devynis mėnesius laivu „Vakaris“ ir žvejybos kontrolei naudojamomis valtimis su pakabinamaisiais varikliais Baltijos jūroje buvo organizuoti 29 žvejybos kontrolės reidai, patikrinti 56 žvejybos laivai. Be to, patikrinti 36 žuvų iškrovimai krante, t. y. 18 proc. grįžusių išsikrauti laivų.

Per tą patį laikotarpį atlikti 56 reidai priekrantėje žvejojančių įmonių žuvų iškrovimo vietose (pakrantėje), kurių metu patikrinti 92 laivai.

Žvejojo be bilieto

Žuvininkystės tarnybos specialistai sako, kad šiemet dažniausi pažeidimai verslinėje žvejyboje yra susiję su per didele strimelių priegaudos procentine dalimi žvejojant šprotus. Be to, kartais netinkamai ženklinami žvejybos įrankiai, būna netinkamas žvejybos įrankių akių dydis ir vis dar neteisingai pildomi žvejybos žurnalai. Kartais iškrovimo deklaracijoje pateikiami netikslūs duomenys. Pasitaikė atvejų, kai buvo naudojami draudžiami, nelegalūs, neturintys savininkų žvejybos įrankiai.

Nustatyti keli mėgėjiškos žvejybos jūroje pažeidimai – žvejojo neturėdami žvejo bilieto.

Inspektoriai lipa į laivus

T.Kazlausko teigimu, pandemijos metu žvejybos kontrolės darbas nesutriko – fiziniai patikrinimai buvo vykdomi panašiu intensyvumu kaip ir anksčiau, tačiau laikantis visų reikalingų saugumo reikalavimų, kurie buvo taikomi paskelbus ekstremalią situaciją dėl pandemijos.

Tik vienu metu, kai buvo taikomi ypač dideli apribojimams dėl karantino sąlygų, dalis patikrinimų vyko vengiant fizinio kontakto, t. y. buvo tikrinama pasitelkus elektronines sistemas, atliekama analizė, daromi kryžminiai tikrinimai.

Žvejybos laivai tikrinami ir krante iškrovimo vietose. Būna sveriamas laimikis, imami mėginiai rūšinei sudėčiai nustatyti. Ir jūroje Žuvininkystės tarnybos inspektoriai lipa į žvejybos laivus. Jie tikrina sugautą laimikį, dokumentus, kaip veikia ir kaip pildomos privalomos elektroninės sistemos. Beje, kontrolės procedūros atliekamos ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių laivams.

Kontroliuoja ir žvejojančius nuo tilto

Verslinės žvejybos atstovai neretai sako, kad žvejų mėgėjų niekas nekontroliuoja, užtat jie sugauna gana daug žuvų. Pasirodo, tai nėra tiesa.

Žuvininkystės tarnybos atstovų teigimu, šiemet per devynis mėnesius Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai Baltijos jūroje, Klaipėdos ir Šventosios uostuose patikrino net 146 žvejų mėgėjų pramoginius laivus. Jūroje patikrinti 123 žvejai mėgėjai.

Krante patikrintas 401 iš jūros grįžęs žvejys mėgėjas ir 395 žvejai mėgėjai, žvejoję nuo Palangos tilto bei nuo jūros kranto. Iš viso reidų metu buvo patikrinti 796 žvejai mėgėjai. Inspektavimo metu tikrinamas žvejo mėgėjo bilietas, žvejybos įrankiai, žuvys pasveriamos ir matuojamos.

Šiemet per 9 mėnesius atliktus žvejų mėgėjų inspektavimus jūroje ir krante pasverta ir pamatuota 121 (637 kg) lašiša, 1 kg stintų.

Tikrinamos ir iškrautos žuvys

Šiemet per 9 mėnesius iš Lietuvos verslinės žvejybos laivų, žvejojusių atviroje Baltijos jūroje, buvo gauta 200 pranešimų apie numatomą laimikio iškrovimą Klaipėdos uoste. Pranešimų apie menkių iškrovimą negauta, nes šiemet specializuotoji menkių žvejyba 25 ir 26 Baltijos jūros pakvadračiuose neleidžiama, leidžiama tik priegauda.

Patikrinti 36 žuvų iškrovimai, t. y. 18 proc. grįžusių išsikrauti laivų. Patikrintų pelaginių žuvų (strimelių ir šprotų) svoris – 232 445 kg, plekšnių – 256 kg, menkių priegauda sudarė 5 kg.

Iš priekrantėje žvejojusių ilgesnių nei 8 metrai verslinės žvejybos laivų buvo gauti 69 pranešimai apie iškrovimą Klaipėdos uoste, iš jų buvo patikrinta 11 laivų, t. y. 15,9 proc. visų priekrantėje žvejojusių žvejybos laivų.

Patikrintuose priekrantėje žvejojusiuose laivuose, kurių ilgis daugiau nei 8 m, menkių priegaudos nebuvo, o laivų, kurių ilgis mažesnis nei 8 m, deklaruotas sugautos menkių priegaudos kiekis sudarė 58 kg.

Patikrinta 19 transporto priemonių, kuriomis buvo gabenta 157 075 kg iš tralinių žvejybos laivų iškrautų žvejybos produktų.

Keitėsi taisyklės

Šiemet šiek tiek keitėsi Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklės. Baltijos jūros priekrantėje įsigaliojo atstumai tarp gaudyklių, tarp gaudyklių ir statomųjų tinklų. Šiemet dar įsigalios didesnis atstumas ir ilgesnis laikotarpis, kai draudžiama verslinė žvejyba nuo kranto, pasikeis specializuotų grundalinių gaudyklių naudojimo laikotarpis ir, žinoma, tęsis draudimas tikslingai žvejoti menkes.