Aplinkosaugininkų išvengti nepadėjo net termovizoriai: teks atlyginti beveik 10 tūkst. eurų siekiančią žalą gamtai

Pažeidimui ruoštasi grupe ir visu rimtumu – prie valties pasistatyta stebėjimo kamera, apylinkėje prie sankryžų pastatyti 2 „sargai“. Tamsoje aplinką jie stebėjo termovizoriumi, kad, kilus bet kokiam įtarimui, būtų įspėję tinklus traukiantį bendražygį.

Be to, žvejyba truko vos keletą valandų: tinklai pastatyti prieš pat vidurnaktį ir po kelių valandų tamsoje ištraukti su per nerštą įkliuvusiais karšiais.

Vis dėlto, nors asmenys ėmėsi visų įmanomų saugos priemonių, aplinkosaugininkų pergudrauti nepavyko.

Surašytas administracinio nusižengimo protokolas, paimti 5 tinklai, medinė valtis, žuvys. Administracinė atsakomybė numatyta nuo 120 iki 300 eurų su įrankių ir priemonių konfiskavimu. Byla perduota nagrinėti AAD Vilniaus administracinių bylų nagrinėjimo skyriui.

Visai prieš šį įvykį, birželio 3-iąją, Ignalinos rajono Asalnų ežere Utenos GGAI pareigūnai sulaikė kitą asmenį, iš medinės valties neteisėtai žvejojusį 2 statomaisiais tinklais. Sugaudamas du karšius, jis padarė 200 eurų žalą gamtai.

Šis pilietis už tokią žvejybą sulaikomas jau 3 kartą.

Asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas, paimti 2 tinklai, medinė valtis, žuvys. Gresia administracinė atsakomybė nuo 120 iki 300 eurų su minėtų įrankių ir priemonių konfiskavimu.