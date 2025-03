Pykčio bangą sukėlusi reklama priminė svarbią problemą: žinią siunčia ornitologai

„Paukščiai nesupranta, kur dingo stiklas“, skelbia reklama, kurioje matyti ir dirbtinio intelekto sukonstruotas sugipsuoto paukščio vaizdas. Nors daliai tai gali pasirodyti nuotaikinga, paukščių mylėtojams ji kelia daug nemalonių jausmų, mat kasmet, atsitrenkę į stiklus, žūsta milijardai paukščių.

Žurnale „Plos one“ skelbtame tyrime apskaičiuota, jog vien JAV per metus žūsta milijardas į langus atsitrenkusių sparnuočių. Be to, skaičiuojama, kad apie 40 proc. paukščių po susidūrimo dar kurį laiką, nors ir sužeisti, tačiau išgyvena, o tai reiškia, kad bendras dėl stiklų kritusių paukščių skaičius gali būti dar didesnis.

Lietuvos ornitologų draugija (LOD) pastebi, kad ši problema išties opi – stikliniai pastatai vis labiau populiarėja, o ši problema dar nėra pakankamai plačiai žinoma.

Apie problemą nepagalvojęs prisipažįsta ir įmonės „Inclean“ vadovas Aleksandras Nikitčenko.

„Paleidome reklamą visai nepagalvoję, kad langai ir yra dažna priežastis sparnuočių mirties“, – pripažino įmonės atstovas.

„Panaudota balandžio iliustracija ir tekstas yra neetiški, reklamą iš karto ištrynėme, kai žmonės leido suprasti, kaip tai atrodo iš šono.

Dar kartą atsiprašome visų, kas matė reklamą ir dėkojame, kad žmonės neliko abejingi ir laiku leido suprasti mums, kad tai yra bloga žinutė. Inclean komanda yra geranoriška ir mes mylime gamtą bei jos gyventojus. Pagalvosime viduje, ką galėtumėme padaryti iš savo pusės, kad tai įrodyti“, – pridūrė A.Nikitčenko.

Lietuvos ornitologų draugija primena, kad sparnuočių gyvybę gali išgelbėti ir paukščių siluetų lipdukai. Visgi jie turi būti klijuojami tik iš lauko pusės, nes iš vidaus yra visiškai neefektyvūs. Tarp klijuojamų lipdukų turi būti ne didesnis kaip 10 cm tarpas.