Dukros ponį atidavė sušerti liūtams: internautus šokiravusi mama pateikė paaiškinimą

Nors ne vienas tokiu skelbimu pasipiktino, zoologijos sodas paaiškino, kad šia iniciatyva siekiama atkurti natūralią maisto grandinę ir sumažinti atliekų kiekį, užtikrinant, kad niekas nebus išmesta.
Skelbta, kad paaukoti gyvūnai „švelniai užmigdomi apmokyto personalo“, todėl skausmo nepatiria.
Nepaisant kilusio ažiotažo, zoologijos sode apsilankė dešimtys žmonių, paaukojusių gyvūnus. Lūšims, tigrams, liūtams bei kitiems plėšrūnams vien šiemet sušerti bent 22 žmonių atgabenti arkliai, 18 jūrų kiaulyčių, 53 vištos ir 137 triušiai.
Visgi didelio pasmerkimo susilaukė 44-erių danė Pernille Sohl, zoologijos sodui atidavusi savo paauglės dukters ponį.
Nors sprendimą teko priimti dar 2020-aisiais, didžiulio atgarsio istorija susilaukė tik po zoologijos sodo viešo raginimo paaukoti gyvūnų.
Tačiau net ir praėjus ilgam laikui moteris sako savo sprendimo nesigailinti.
„Gali skambėti labai dramatiškai ir keistai, kad jūs savo augintinį duodate zoologijos sodo gyvūnams, bet jie vistiek bus užmigdyti, ir nėra taip, kad jie būtų gyvi, kai juos duoda plėšrūnams“, – kalbėjo P.Sohl.
O prasidėjo viskas nuo paprastų uodų įkandimų. Ne vieną arklį auginančios P.Sohl fermoje tarp daugybės keturkojų buvo ir vokiečių jojamasis ponis, vardu Chicago 57.
Poniui buvo jau 22-eji, ir nors atrodė, kad jis galėtų nugyventi dar ne vienerius metus, uodų įkandimai paskatino egzemą, kuri, atėjus vasarai, virto didžiulėmis atviromis žaizdomis. Galiausiai Chicago 57 turėjo nešioti striukę ir apsaugas ant kojų.
P.Sohl pabrėžia, kad ne pati nusprendė atiduodi zoologijos sodui dukters numylėtą ponį. Jos dukra Angelina, kuriai tuomet buvo vos 13, galėjo nuspręsti, ką daryti toliau.
„Aš pateikiau Angelinai įvairias galimybes, ir ji pasirinko zoologijos sodą, nes tai buvo logiškiausias variantas“, – sakė ji.
Anot jos, dukrai tekę matyti, kaip užmigdomas arklys, ir ji pati nusprendė, kad norėtų, jog Chicago 57 būtų naudingas kitiems gyvūnams. Po visko pranešta, kad ponis buvo sušertas liūtams.
Jai šis procesas padarė tokį įspūdį, kad kai pernai nugaišo kitas jos žirgas Quantus, ji vėl kreipėsi į Aalborgo zoologijos sodą.
Šį kartą jos prašymas buvo atmestas, nes Quantusas buvo aukštesnis nei maksimalus 147 cm ūgis. Jo palaikai buvo paversti šunų ėdalu.
Aalborgo zoologijos sodas, kuriame kasmet apsilanko beveik pusė milijono žmonių, tokias aukas gauna nuo pat įkūrimo 1935 m. Tiesa, šunys ir katės, kitaip nei dauguma kitų gyvūnų, nepriimami.
