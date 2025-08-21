Lietuvė įspėja keliaujančius į Ispaniją: kai kurie paplūdimiai uždaryti dėl „drakonų“

Dėl šių, iš pirmo žvilgsnio spalvingų ir mielų padarėlių pasirodymo, buvo uždaryta apie 11 km paplūdimio. Tiesa, nors techniškai jų „uždaryti“ ir patekimo į juos apriboti neįmanoma, ten dabar plėvesuoja raudonos vėliavos, skelbia „Informacion.es“
Apie tai savo socialiniuose tinkluose paskelbė pats meras Jose Luisas Saezas.
„Raudona vėliava Guardamaro paplūdimiuose, maudytis uždrausta po to, kai Playa Vivers pasirodė du mėlynieji drakonai“, – rašė jis.
Visgi trečiadienį, nepaisant draudimo, Playa Vivers paplūdimyje vis dar buvo pilna žmonių, nors vandenyje jų maudėsi kur kas mažiau.
Naujiena pasidalijo ir Ispanijoje dirbanti nekilnojamo turto brokerė Sonata Norkienė.
„Guardamar del Segura paplūdimiai uždaryti neaišku kiek laiko dėl pasirodžiusių drakonų. Jie skaudžiai dilgina, todėl gelbėtojai neleidžia maudytis.
Šiuo metu Torreviejoje šių gyvių nematyti, paplūdimiai atviri, bet vyksta stebėjimas. Saugokite save ir artimuosius“, – rašė ji.
Portalui Lrytas S.Norkienė sakė, kad pati šių gyvių anksčiau mačiusi nebuvo, bet 2021-aisiais keletas jų buvo rasti Ispanijos pakrantėse.
„Savaitgalį buvo apie 40 laipsnių karščio, jie galėjo todėl ir atvykti, o šiuo metu +28, oras pasikeitė“, – spėjo moteris.
Įprastai plikažiauniai moliuskai randami atvirame vandenyne, vidutinio klimato ir atogrąžų vandenyse.
Nors jie atrodo išties žaviai, o akį traukia jų ryški spalva ir unikali forma, jie gali skaudžiai įgelti, o po įgėlimo gali pasireikšti pykinimas, skausmas, vėmimas, ūmus alerginis kontaktinis dermatitas.
IspanijapaplūdimiaiGyvūnai
