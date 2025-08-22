Sukrečiantys vaizdai iš Europos: kaimuose – dešimtys gyvūnų griaučių

Dabar, gaisrui slūgstant, į Albaniją pasirūpinti liepsnų sužeistais gyvūnais skuba ir savanoriai.
Šveicarė Maria Cristina Medina, kuri vadovauja netoli sostinės Tiranos įsikūrusiai gyvūnų prieglaudai „Tierhilfe“, stebėjo, kaip veterinaras skyrė antibiotikų ir tepė losjonu arklį, kuris patyrė nudegimus Delvinėje – viename iš labiausiai nukentėjusių miestų šalies pietuose.
„Delvina turi dideles galimybes išgyventi, nes jos plaučiai nebuvo pažeisti ir ji kabinasi į gyvenimą“, – sakė M.C.Medina.
Gaisre nukentėjęs arklys, pavadintas miesto, iš kurio buvo išgelbėtas, vardu, po gydymo pagaliau pradėjo valgyti ir gerti, o čia pat prižiūrimas ir nudegęs asilas.
M.C.Medina sakė, kad ji nuolat gauna skambučių su nudegusių gyvūnų nuotraukomis, iš kurių daugelis galiausiai turėjo būti užmigdyti dėl didelių sužalojimų.
„Aš mačiau nudegusių gyvūnų nuotraukas, verkiau ir netgi vėmiau, bet tada grįžau ir tęsiau darbą, nes jiems reikia mano pagalbos“, – „Reuters“ pasakojo C.M.Medina.
Gelbėtoja savanorė kartu su komanda vyko ir į kitą nuo gaisro nukentėjusį Skenderbego kaimą. Nors savanoriai tikėjosi rasti gyvūnų, kuriems dar galės padėti, vaizdas sukrėtė.
Kaime buvo sunaikinta daugiau nei 30 namų ir tvartų, o nelaimės pėdsakai yra akivaizdūs – tarp griuvėsių mėtosi ožkų, karvių ir asilų skeletai.
„Liepsnos plito labai greitai. Mes skubėjome gelbėti vaikus, bet aš negalėjau išlaisvinti karvės“, – sakė Manjola Doci, kurios karvė patyrė didelius kūno nudegimus.
Vienas kaimynas prarado visas 12 ožkų, kitas – tris karves, o tai yra didžiulė netektis regione, kur tokie gyvuliai dažnai yra pagrindinis maisto ir transporto šaltinis vietos gyventojams.
Tačiau nuostoliais skundėsi ne tik Albanijos gyventojai. Prancūzijoje ūkininkaujanti Emmanuelle Bernier pasakojo liepsnose netekusi 17 gyvulių, o išgyventi pavyko tik kelioms žąsims ir dviems sergančioms ožkoms.
„Aš tikrai keisiu darbą. Tai pakeis visą mano gyvenimą“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
O štai Graikijoje vaizdai išties suspaudžia širdį – ant rankų nešami šunys, motociklu tolyn nuo gaisro vežamos avys, kartu su savo ožkomis bėgantis ūkininkas.
Visgi ne visur ir ne visus pavyko apsaugoti. Kipro laikraštis „Cyprus Mail“ pranešė, kad, pasak gyvūnų gerovės komisarės Antonios Theodosiou, Limasolio veterinarijos tarnybos rūpinasi daugiau nei 180 šunų ir kačių, išgelbėtų iš gaisrų, kurie nusiaubė dalį šalies, o gelbėjimo operacijos vis dar tęsiasi.
„Yra nemažai negyvų gyvūnų, kurie buvo įstrigę namuose arba laisvai klajojo gaisro zonose“, – sakė A. Theodosiou.
Ji pridūrė, kad gaisro metu daugelis paukščių buvo susisukę lizdus, o tai dar labiau padidino tragedijos mastą ne tik naminiams gyvūnams, bet ir laukinei faunai.