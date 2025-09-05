Iš Kauno marių ištraukė ne vieną gigantą: spėja, kad 2 ilgio šamui – 40 metų, galynėjosi apie valandą

Naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ jau dalijosi kaunietės gyvenimo laimikiu – Kauno mariose ji sugavo net 1,92 metro ilgio šamą.
Išvydęs žvejybos entuziastės laimikį, su portalu ketvirtadienį, rugsėjo 4 dieną, susisiekė dar vienas kaunietis. Egidijus Darbutas Kauno mariose pagavo 2,37 metrų ilgio šamą.
„Prieš savaitę pagavau Kauno mariose šamą. Šamo ilgis 2,37 m. Kova truko valandą laiko. Laimei, aplinkui buvo žvejų, kurie padėjo žuvį ištraukti. Vienam susitvarkyti būtų buvę labai sunku“, – portalui teigė kaunietis.
E. Darbutas spėja, kad jo pagauto šamo amžius – 35–45 metai, svoris apie 80–90 kg.
„Šamus gaudau tikslingai, tą dieną sugavau 95 cm ir šį senolį. Šamas mano amžiaus, padėkota už gražią kovą ir paleistas atgal, gal dar susitiksime. Pagerinti rekordą bus sunku, bet žinau, kad plaukioja ir didesnių“, – teigė kaunietis.
