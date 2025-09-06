„Šeima išbandė viską“: liūto sudraskyto 5-mečio tėvai jam padėti nesugebėjo

„Šis liūtas pagriebė vaiką, mano jauniausiąjį, ir pabėgo. Mano šeima bandė padaryti viską, kad jį išgelbėtų. Jie mėtė į liūtą akmenis ir medinius pagalius, bet jis vis tiek nusitempė vaiką į džiungles“, – CNN pasakojo gedintis tėvas Heera Ajnera.
Rastas buvo jau tik berniuko kūnas, o Pulsing tapo septintu liūtų per pirmąjį šių metų pusmetį Indijoje pražudytu žmogumi. Per penkmetį tokių incidentų buvo jau 20, o Gudžarato valstijos pareigūnai CNN pasakojo, kad padvigubėjo ir užpultų galvijų skaičius.
Pulsingo tėvas Ajnera anksčiau manė, kad žmonės gali sugyventi kartu su liūtais ir prieš septynerius metus jis persikėlė į Amreli rajoną, kuris žinomas dėl liūtų populiacijos, ir vertėsi žemės ūkiu.
Jo namai buvo už 200 metrų nuo miško, ir jam net į galvą neatėjo, kad liūtai gali pulti žmones. „Čia to paprastai nebūna“, – sakė jis.
Dabar gedintis tėvas pakeitė nuomonę. „Mes nebegalėjome ten gyventi. Iš baimės palikome tą vietovę ir persikėlėme į kitą kaimą, esantį už 5 kilometrų“, – sakė jis
Azijos liūtai yra šiek tiek mažesni už savo giminaičius Afrikoje. Kadaise jie klajojo po Artimuosius Rytus ir Aziją, bet dabar Gudžaratas yra paskutinė pasaulyje laukinių Azijos liūtų populiacija.
Liūtai Indijoje buvo medžiojami iki išnykimo ribos, kol prieš šimtą metų Gudžarate buvo įvestas draudimas žudyti šiuos gyvūnus. Dėl pastarųjų penkerių metų gamtos apsaugos pastangų liūtų populiacija valstijoje išaugo 30 proc. iki 891 liūto.
Gamtos apsaugos specialistai teigia, kad didelė dalis populiacijos atsigavimo sėkmės yra susijusi su unikaliu žmonių ir liūtų santykiu, kai vietiniai gyventojai gauna naudos iš liūtų, o liūtai gauna erdvės klajoti. Tačiau šis žmonių ir faunos santykis, išaugus liūtų populiacijai, ėmė braškėti.
„Liūtai buvo pastebėti viešbučių požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse, ant žmonių namų stogų. Jie ilsisi terasose. Jie sėdi ten ir riaumoja“, – sakė biologas Ravi Chellam, biologinės įvairovės išsaugojimo tinklo „Biodiversity Collaborative“ koordinatorius. „Kai liūtas persikelia į žmonių dominuojamas buveines, tikimybė (kad jis užpuls žmones) tiesiog padidėja“, – sakė jis.
Jau daugiau nei dešimtmetį R.Chellam ir kiti gamtos apsaugos aktyvistai ragina Gudžarato vyriausybę perkelti dalį liūtų į antrąją buveinę už valstijos ribų.
Tačiau Gudžarato liūtai niekur neiškeldinti, o jų skaičius, kartu su nelaimės tikimybe, toliau auga, nepaisant Aukščiausiojo Teismo sprendimo, įpareigojančio vyriausybę juos perkelti.
Auganti populiacija
Gir nacionalinis parkas – 545 kvadratinių mylių ploto saugoma teritorija, maždaug Los Andželo miesto dydžio – buvo įkurtas 1965 m. siekiant apsaugoti nykstančias rūšis, įskaitant Azijos liūtus. Dauguma Gudžarato Azijos liūtų dabar gyvena už parko ribų, susimaišę su žmonėmis miestuose ir kaimuose.
„Teoriškai tai sėkmės istorija, nes tai buvo visos gamtos apsaugos projekto tikslas – padidinti šios rūšies individų skaičių“, – CNN sakė Gudžarato gamtos apsaugos aktyvistas Jehan Bhujwala.
„Tačiau kai gyvūnų yra per daug, jie užima erdvę už saugomos teritorijos ribų... ir tada pradeda kilti konfliktai su vietos gyventojais“, – sakė jis.
J.Bhujwala teigia, kad Indijos gamtos apsaugos modelis niekada nebuvo skirtas atskirti liūtus nuo žmonių, atkreipdamas dėmesį į tai, kad kaimai yra statomi nacionaliniuose parkuose.
„Jie visi sugyveno, ir tas sugyvenimas, ta tolerancija yra kažkas labai unikalaus Indijos gamtos apsaugos istorijoje“, – sakė jis.
Vietiniai gyventojai priklauso nuo liūtų, kad gautų pajamų iš turizmo, o mainais didžiosios katės minta senais galvijais, kuriuos paliko vietiniai piemenys, rašė Yadvendradev Vikramsinh Jhala, buvęs Indijos laukinės gamtos instituto dekanas, praėjusiais metais paskelbtame akademiniame straipsnyje.
Y.V.Jhala ir jo bendraautoriai teigė, kad liūtai taip pat medžioja kiaules ir nilgus – antilopių rūšį – ir taip padeda pašalinti gyvūnus, kuriuos vietiniai ūkininkai laiko kenkėjais.
Bendruomenė išmoko gyventi su liūtais, nes jų ekonominė nauda nusveria riziką, sakė Jhala.
„Tokio lygio žmonių ir didelių plėšriųjų gyvūnų sambūvis nėra matomas niekur kitur pasaulyje“, – jis sakė CNN. Ryšys su vietos gyventojais yra labai gilus.
„Jei yra maldhariai, yra ir liūtai. Mes esame viena“, – sakė Lakshmanas, 32 metų ūkininkas iš vietos maldharių bendruomenės.
Tačiau Lakshmanas, kuris augina buivolus ir parduoda jų pieną, kad išlaikytų penkis vaikus ir žmoną, sakė, kad pastebėjo padidėjusį liūtų antpuolių skaičių prieš galvijus, o ekspertai teigia, kad tai padidino nepasitenkinimą tarp piemenų bendruomenės narių.
Gamtosaugininkai įspėja, kad santykiai tarp liūtų ir žmonių netrukus gali pasikeisti, jei nebus imtasi daugiau priemonių dėl didėjančios liūtų populiacijos.
Sustabdytas perkėlimo planas
Chellam priklauso gamtosaugininkų grupei, kuri ragina vyriausybę perkelti dalį liūtų į Kuno gamtos draustinį, esantį centrinėje Indijos valstijoje Madhya Pradesh. Tyrimas, kurį jis ir kiti mokslininkai atliko prieš tris dešimtmečius, parodė, kad tai yra tinkama buveinė liūtų išsaugojimui.
Šis raginimas buvo pagrindinis argumentas teismo byloje, kurią 1994 m. bendrai iškėlė Aplinkos teisės centras ir Pasaulinis gamtos fondas Indijoje prieš vyriausybę, siekdami priversti Gudžarato vietos pareigūnus imtis veiksmų. 2013 m. Indijos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą aplinkosaugos grupių naudai, nurodydamas Aplinkos ministerijai imtis „skubių priemonių azijinių liūtų iš Gir miškų perkėlimui į Kuno“. Tai turėjo būti padaryta per šešis mėnesius, pradedant nuo ekspertų komiteto sudarymo.
Komiteto narys Chellam sakė, kad paskutinis posėdis vyko 2016 m. Jis teigia, kad nesurengdama reguliarių posėdžių vyriausybė vilkina Aukščiausiojo Teismo nutarties vykdymą.
Praėjus daugiau nei dešimčiai metų po nutarties priėmimo, liūtai tebėra tik Gudžarate. Procesą dar labiau komplikuoja iš Pietų Afrikos ir Namibijos į Kuno gamtos draustinį atvežti gepardai.
Chellam sakė, kad gepardų buvimas Kuno dar labiau atidės liūtų perkėlimą – jei toks planas vis dar galioja – iki 20 metų, t. y. tiek laiko, kiek reikia, kad gepardų populiacija įsikurtų, prieš įvežant kitą rūšį.
Gudžarato vyriausiasis miškų apsaugos inspektorius Jaipal Singh atmetė CNN prašymą pakomentuoti naujausius įvykius.
Visgi Gudžarato vyriausybė pasiūlė alternatyvą. Ji siūlo perkelti dalį liūtų į Barda Wildlife Sanctuary valstijos ribose, pažymėdama, kad ten pirmą kartą nuo 1879 m. buvo pastebėti 17 azijietiškų liūtų.
Be to, per pastaruosius trejus metus liūtų apsaugai skiriamas finansavimas padidėjo daugiau nei 70 proc. ir 2023–2024 m. siekė 18,2 mln. JAV dolerių – tai rodo vyriausybės įsipareigojimą saugoti šią rūšį.
Tačiau Chellam teigia, kad Barda yra per maža ir joje trūksta grobio, kad galėtų išsilaikyti gyvybinga liūtų populiacija.
Be to, ji yra pernelyg arti Gir nacionalinio parko, kad būtų galima užkirsti kelią ligų plitimui, o tai reiškia, kad katastrofiška pandemija galėtų sunaikinti visą Gudžarato azijinių liūtų populiaciją.
„Laikyti visus kiaušinius viename krepšelyje yra labai rizikinga. Jei išplis liga, tada jums bus problemų“, – sakė jis.
Parengta pagal CNN inf.