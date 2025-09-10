Didžiuliame Tailando zoologijos sode – kraupi nelaimė: liūtai sudraskė prižiūrėtoją

Incidentas įvyko Bankoko zoologijos sode „Safari World“, kuris teigia esąs vienu iš didžiausių Azijos zoologijos sodų po atviru dangumi ir lankytojams siūlo ekskursijas su galimybe šerti liūtus ir tigrus, kurių kaina vienam asmeniui sudaro maždaug 1 200 batų (37 JAV dolerius).
„Žuvusysis yra zoologijos sodo darbuotojas, kuris paprastai šerdavo liūtus“, – naujienų agentūrai AFP sakė Nacionalinių parkų, laukinės gamtos ir augalų apsaugos departamento laukinės gamtos apsaugos direktorius Sadudee Punpugdee.
Pasak jo, atrodo, kad iš automobilio išlipusį vyriškį užpuolė ir sudraskė šešios ar septynios didžiosios katės.
„Safari World“ patvirtino darbuotojo mirtį ir išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad „skubiai peržiūrėsime ir sustiprinsime saugos priemones, kad tokie incidentai nepasikartotų“.
Užpuolimo liudininku tapęs gydytojas ir zoologijos sodo lankytojas Tavatchai Kanchanarinas pasakojo: „Vyras išlipo iš neuždengto automobilio ir stovėjo vienas, atsukęs nugarą į gyvūnus, ir tai man pasirodė keista“.
„Jis stovėjo apie tris minutes, tada lėtai priėjo liūtas ir griebė jį iš nugaros. Jis nerėkė“, – televizijos kanalui „Thairath“ sakė jis.
Edwinas Wiekas iš gamtosaugos organizacijos „Wildlife Friends Foundation Thailand“ sakė: „Norėtume pareikšti nuoširdžią užuojautą žuvusiam gyvūnų prižiūrėtojui“.
„Šis incidentas turėtų priminti, kad tokie gyvūnai, net jei juos nuo gimimo augina žmonės, vis tiek kelia rimtą grėsmę žmogaus gyvybei ir gali pulti be įspėjimo“, – teigiama socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime.
Aukšto rango zoologijos sodo pareigūnas, kurio pavardė neskelbiama, vietos žiniasklaidai sakė, kad visiems parko liūtams yra gautos licencijos.
„Dirbdami su pavojingais gyvūnais turime taisykles ir dažnai jas kartojame“, – sakė jis.
Daugiau nei 30 metų zoologijos sodo prižiūrėtoju dirbęs nukentėjusysis buvo „mielas žmogus“, teigė pareigūnas.
Parko „Safari World“ interneto svetainėje rašoma, kad „lankytojai gali iš arti pamatyti laukinius gyvūnus, tokius kaip tigrai, liūtai, lokiai ir zebrai, laisvai vaikštinėjančius savo natūraliose buveinėse“.
Tailande liūtus laikyti leidžia įstatymai, o pastaraisiais metais nelaisvėje esančių liūtų populiacija labai išaugo – šalyje užregistruota beveik 500 zoologijos soduose, veislynuose, gyvūnų kavinėse ir namuose laikomų liūtų.
„Safari World“ privalo perkelti liūtus, kurie nepadarė nieko blogo, tik pademonstravo savo natūralų elgesį, į prieglaudą“, – teigiama trečiadienį paskelbtame gyvūnų teisių nevyriausybinės organizacijos „Žmonės už etišką elgesį su gyvūnais“ (PETA) pareiškime.
liūtaiTailandasparko prižiūrėtojas
Rodyti daugiau žymių